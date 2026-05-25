גנץ קורא להגביר את התקיפות: "אסור שאף מטוס ימריא בביירות"

יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את הכלת המתקפות של חיזבאללה בצפון: "אם במשגב עם חוגגים את שבועות במבנים ממוגנים – בדאחייה צריכים ליפול בניינים"

יו"ר כחול לבנן בני גנץ תקף בחריפות את מדיניות ההכלה של הממשלה נגד חיזבאללה, כשבדבריו קרא להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בלבנון כתגובה למתקפות רחפני הנפץ על כוחות צה"ל ויישובי הצפון.

"מדינת ישראל היא המדינה עם הטכנולוגיות ויכולות הגילוי וההתראה הטובות בעולם. ואני בעד כל פיתוח טכנולוגי שיגן על חיילנו – ויש להניח שיימצאו כאלו גם מול רחפני הנפץ" אמר גנץ בפתח ישיבת הסיעה. "אבל - מול חיזבאללה ההגנה הכי טובה היא התקפה. אם רחפני נפץ ממשיכים להתרסק בישראל – אסור שאף מטוס ימריא בביירות. אם במשגב עם חוגגים את שבועות במבנים ממוגנים – בדאחייה צריכים ליפול בניינים".

"אני הראשון שיצא בעד נורמליזציה עם לבנון עוד כשזה נשמע לאנשים כמו פנטזיה. זה לא יקרה אם נאפשר לחיזבאללה להפוך למגן לבנון ולטהרן להיות הפטרון של ביירות" הזהיר. "אתמול ציינו 26 שנים ליציאה מרצועת הביטחון. אני נכנסתי ללבנון כטוראי ויצאתי אחרון כתת אלוף. בכל המוצבים שלנו היה את השלט 'המטרה: הגנה על יישובי הצפון'".

גנץ חזר על דבריו מאתמול כשאמר כי "בנושא הזה של הגנה על היישובים שנמצאים 500 מטר מהכפרים בדרום לבנון צריך לדעת להגיד גם לחברינו האמריקאים – 'לא'. לא צריך נאומים בקונגרס, צריך להידבר ולהסביר – אבל אסור לוותר. על הדרג המדיני לייצר לצה"ל את האפשרות לפעול התקפית בכל מקום, בכל טווח ובכל שיטה".

"לכל הפחות - ישראל חייבת לשמור לעצמה את חופש הפעולה"

בהמשך התייחס למצב באיראן, על רקע ההתקדמות במו"מ בין טהרן לוושינגטון. "אמרתי ביום הפסקת האש שהמבחן של ההישג הצבאי חסר התקדים עוד לפנינו, ושאנחנו צריכים לסיים את המערכה רק לאחר השמדת האורניום או הוצאתו, הפסקת ייצור הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח ועצירת מימון השלוחים" הזכיר. "כמו שזה נראה – אנחנו רחוקים משם והמצב מדאיג. לכן, לכל הפחות ישראל חייבת לשמור לעצמה בכל הסכם את חופש הפעולה".

לטענתו, "זו הסיבה שמאז ומעולם התנגדתי לברית הגנה ביננו לבין ארצות הברית. בסופו של יום – אנחנו חייבים שתהיה לנו את הזכות והיכולת להגן על עצמנו מול כל איום ואם וכשאיראן תפר את ההסכם".

בסיום דבריו גנץ התייחס לסוגיית גיוס החרדים, כשהבהיר כי "הממשלה הבאה חייבת לחוקק בתוך זמן קצר מתווה שירות לכל. לצערי, ההנהגה החרדית והפוליטיקאים החרדים בוחרים להיות חלק מהבעיה ולא מוכנים לקחת חלק מהפתרון שלה".

"אנחנו צריכים ממשלה שתפתור את הבעיות שלנו – ולא ממשלה שתפטור עשרות אלפים משירות בצה"ל. ואת זה תוכל לעשות רק ממשלת אחדות רחבה וציונית" סיכם. "לא כזו שנסמכת על המפלגות הערביות, ולא על החרדיות. אני מציע גם לחבריי במפלגות האופוזיציה שאין לי ספק שמבינים את הצורך הזה - לשים את טובת החיילים שלנו לפני טובתם הפוליטית. הדבר הזה בוודאי נכון לחברי הקואליציה, שיש להם אחריות לדאוג למדינה ולא רק לכיסא שלהם".