"הכי מטומטם, מושחת וחסר אמינות שדרך בלשכת נתניהו"

דובר הליכוד גיל לוי, תקף היום (שני) את עד המדינה ניר חפץ לאחר שהאחרון התייחס בזלזול לסרטון הקמפיין החדש של מפלגת הליכוד.

נזכיר תחילה כי בסרטון ניתן לראות בן יושב כביכול בארוחה עם משפחתו ומתוודה בפניהם כי הוא 'ביביסט', האבא נלחץ והאמא מתעלפת במקום.

חפץ התראיין בכאן 11 ואמר שם: "זה כולם אשכנזים, חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, אתם יודעים איפה..."

לוי לא נותר חייב ותקף: "‏כנראה הבן אדם הכי חסר משמעות, מטומטם, מושחת וחסר אמינות, שאי פעם דרך בלשכת ראש הממשלה מאז הקמת המדינה".