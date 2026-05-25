עיתונאית חדשות 12 מתפוצצת על שרה נתניהו: "פשוט הזוי!"

יעל יפה, כתבת המשפט של חדשות 12, התייחסה היום (שני) לסערה סביב שרה נתניהו, לפיה לטענת הגולשים נתניהו מרטשת תמונות של עצמה ו"מצעירה" אותן.

בדבריה כתבה יפה: "האמת? עוד לא הגעתי לגיל של שרה, אז אני לא יודעת איך זה להרגיש כשהגוף שלך מתבגר ושאת מתביישת להראות אותו כמו שהוא. מה שאיפור לא מצליח לתקן.

‏אני רק יודעת שכאישה המסר הזה, שזה בלתי נסבל שיראו אותך כמו שאת - עם סימני הגיל ובלי אפקטים - הוא מסר פוגעני.

‏כן, מותר להיות אישה בגיל 60 + עם קמטים, מותר שיראו שבגיל כזה את לא נראית בת 20, ולכופף חוקים וכללים כמו זה שלא מרטשים תמונות רשמיות שיוצאות מלעמ - זה פשוט הזוי".

עוד היא הוסיפה: "יש היום ניתוחים קוסמטים, יש היום בוטוקס, אפשר "לשפר" את הנראות אם זה מה ששרה רוצה. אבל לא צריך לעבוד עלינו. לא צריך לשכתב את ההיסטוריה, מבחינת איך שאת נראית בזמן מסוים.

הגיע הזמן לנרמל את זה שגם נשים מתבגרות. גם לנו יש שיער לבן, גם לנו יש קמטים, גם לנו מותר להתבגר בשקט. וייצוג של נשים כמו הלן מירן ושל מריל סטריפ על המסך, מראה שלגמרי אפשר להיות נשים מהממות ועם סטייל מטורף, גם כשחצית מזמן את גיל 60".