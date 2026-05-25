דרמה משפטית: המדינה בתביעת ענק נגד עמותה חרדית

היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, בשם משרד החינוך, הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תביעה כספית בסך של מעל 3 מיליון ₪ נגד העמותה החרדית "אהל יוסף" באשקלון ושלושה נושאי משרה בה.

התביעה עוסקת בהשבת כספים שהועברו לעמותה על ידי משרד החינוך כתמיכה במוסד תורני, כאשר בדיעבד הסתבר שהכספים שולמו תחת תרמית והונאה, בכך שהעמותה דיווחה על מאות "תלמידים פיקטיביים" שאינם לומדים במוסד בפועל.

מכתב התביעה עולה, כי הנתבעים הגישו לאורך שנים דיווחים כוזבים ושיטתיים בנוגע למספר התלמידים במוסד, במטרה להגדיל את היקף כספי התמיכה שקיבלו.

בעקבות ביקורות של משרד החינוך התברר, כי במוסד לומדים בפועל לכל היותר כמה עשרות תלמידים, בעוד שעל פי הדיווח שמסרו הנתבעים, ושעל בסיסו הועברו כספי התמיכה לעמותה, לומדים במקום מעל 600 תלמידים. עוד עלה מהביקורות, כי המבנה אודותיו דיווחה העמותה שבו מתקיימים הלימודים בכולל, אינו יכול להכיל, גם מבחינה פיזית, את כמות התלמידים שדווחה.

לאחר הליך שימוע ודיון בוועדת התמיכות, התקבלה החלטה על השבת כספי התמיכות ששולמו לעמותה. התביעה נועדה להביא ליישום החלטת ועדת התמיכות ולהשבת כספי הציבור לקופת המדינה.

"פרשיית מרמה ודיווחים כוזבים"

בכתב התביעה שהגישו עו"ד עדן פריאב מהיחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה ועוה"ד איילת רייך ורן ליבר צוין, כי "מדובר בפרשיית מרמה אותה ביצעו הנתבעים, כל אחד בהתאם לתפקידו, כלפי המדינה, ממנה גזלו וקיבלו כספי תמיכה במרמה ושלא כדין. מדובר במסכת אירועים שכוללת הצגת מצגי שווא, דיווחים כוזבים, הפרות התחייבויות ורשלנות רבתי מצד נושאי המשרה ובעלי התפקידים בעמותה".

לצד התביעה, הגישה הפרקליטות לבית המשפט גם בקשה להטלת עיקולים זמניים במעמד צד אחד על נכסים, כלי רכב וכספים המצויים בחשבונות בנק ובפוליסות ביטוח של הנתבעים. בית המשפט נעתר לבקשה למתן צווי עיקול וקבע בהחלטתו, כי קיים חשש סביר שהיעדר צווי עיקול יוביל להברחת הנכסים.

היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה עוסקת בהגנה על נכסי המדינה ושמירה על זכויותיה החוזיות באופן יזום. התביעה שהוגשה משקפת את החשיבות שבשמירה על תקינות מנגנוני התמיכות הציבוריות ועל אמון הציבור בכספים המיועדים למטרות חינוך. הפרקליטות תפעל למיצוי ההליכים האזרחיים ולהשבת הכספים לקופה הציבורית.