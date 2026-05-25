סמוטריץ' אישר 2 מיליארד שקל להתמודדות עם הרחפנים

שר האוצר סמוטריץ׳ אישר תקציב של כשני מיליארד ש״ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים, וקרא לשינוי המשוואה: ״על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון; על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות״

איום הרחפנים מלבנון מתחיל לקבל מענה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, ביקר היום (ב׳) במנהל האזרחי ביו"ש וחשף: ״אישרתי השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד ש״ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים.

רק הבוקר התפוצץ כטב"מ על כוחות צה"ל בדרום לבנון, ואתמול התפוצצו רחפנים על כוחותינו מהם נהרג לוחם ההנדסה נהוראי לייזר הי"ד.

"בין היתר, הכסף יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות מחוץ לקופסה", אמר סמוטריץ' והוסיף: אבל האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה״.

״על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואה. לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו״.

בסיום הביקור במנהל האזרחי סיכם השר: ״אנו עומדים כאן באוגדת איו״ש. הנוכחות שלנו כאן היא הסיבה שעוד אין רחפני נפץ בירושלים ובכפר סבא, בעפולה ובבאר שבע.

האחיזה הפיזית בשטח, המודיעין, הפעילות הצבאית הנחושה וההרתעה שאנחנו יוצרים כאן, יום יום שעה שעה, היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל כי התיישבות מביאה ביטחון. נקודה״.