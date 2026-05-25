צה"ל מאשר: כטב"ם נפל ליד הכוחות בדרום לבנון, האירוע מתוחקר

אחרי שאזעקות נשמעו ביישובי קו העימות, בצה"ל דיווחו על נפילת כטב"ם במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים, והאירוע מתוחקר

אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (שני) במספר יישובים בקו העימות, בהם קריית שמונה, משגב עם, כפר גלעדי, תל חי, בית הלל וקיבוץ הגושרים, זאת עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין.

בצה"ל עדכנו בהמשך כי זוהתה נפילה של כלי טיס בלתי מאויש במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד נאמר כי אין נפגעים, והאירוע מתוחקר.

מאז שעות הבוקר נרשמו שלושה מקרים של חדירת כטב"מים מלבנון לשטח ישראל. האירוע הראשון החל בשעה 5:47 לפנות בוקר, כשהופעלו התראות במרחב שתולה. בצה"ל ציינו כי "זוהתה מטרה אווירית חשודה שאבד עמה המגע". אירוע נוסף התרחש בסביבות השעה 8:30 בבוקר בערב אל עראמשה, כשבשני האירועים לא דווח על נפגעים.