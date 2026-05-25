אחרי חצי שנה מחוץ לאור הזרקורים: הפרויקט של נרקיס נחשף

לאן נעלמה נרקיס? אחרי שבעה חודשים ארוכים בהם התרחקה מהרעש, מהחשיפה, מהבמות ומהרשתות החברתיות, הזמרת האהובה חוזרת – והיא מדויקת, חופשיה וחשופה מתמיד.

ההיעלמות הזו, מתברר, הולידה גל יצירה חדש, והסנונית הראשונה שלו יוצאת היום (שני) לעולם: סינגל אישי ומלא תקווה בשם "שעת רצון". את השיר החדש כתבה והלחינה נרקיס יחד עם צליל קליפי ונדב (נאבי) אהרוני (יוצרי שיר האירוויזיון "מישל"), והוא מביא איתו שילוב מהפנט בין רוך, התמסרות והרבה אור.

הסינגל החדש נע בדיוק בתווך שבין העולם הרוחני העמוק לבין הפקה פופיסטית עכשווית. בקולה הייחודי והסוחף, נרקיס מבקשת "בליבנו בית ושלום", ומנסה לרפא, לחבר ולהחזיר את האמונה בעצמנו ובדרך.

בין השבר לשתיקה, נרקיס ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת היוצרות הכנות והמרגשות במוזיקה הישראלית, ובוחרת לסיים את השיר עם מונולוג ותפילה אישית מצמררת שלא תשאיר אתכם אדישים: ״שנדבר טוב על עצמינו ונהיה שמחים בחלקינו, נעשה סדר בתוכנו... שנאהב בלי תנאים, אני יודעת שאתה על זה אלוהים".