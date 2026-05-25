בכיר במוסד לשעבר מטיל פצצה: "הוא התחיל לבכות"

חיים תומר, לשעבר בכיר במוסד, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm והתייחס לדיווחים על המגעים לעסקה בין ארה"ב לאיראן.

בדבריו הוא אמר כי "לאור מה ששומעים מוושינגטון, האם כל מה שעשינו בחודשים האחרונים היה מוצדק בשביל מה שהולך ומסתבר משוקם בין האמריקנים לבין האיראנים? ההסכם מחולק לשני חלקים ויש סימני שאלה - האם מה שישראל יצאה בגללו למבצע וזה מניעת התגרענות איראן אכן הובטח לה".

בנוסף, הוא התייחס למבצע הביפרים בלבנון ועל מה שעבר על חסן נסראללה בזמן ששמע על כך: "לפי מה ששמעתי מאנשים שהיו מעורבים באירועים, כשהתחילו להתפוצץ אנשים מולו בתוך החמ"ל הוא התחיל לבכות".



