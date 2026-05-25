אופס: השר נחלץ לעזרת נתניהו ו"סיבך" אותו יותר

בימים האחרונים ראש הממשלה נתניהו נמצא תחת מתקפה קשה ברשת - שר התרבות "נחלץ לעזרתו" אלא שהוא רק סיבך אותו יותר

בימים האחרונים דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנהל משא ומתן רציף מול איראן, וכי נראה כי בקרוב ייחתם הסכם בין 2 המדינות.

בישראל כינו את ההסכם "מביש", "רופס", וטענו כי שוב נתניהו נכשל במשימתו להגן על מדינת ישראל. מי שנחלץ לעזרתו של ראש הממשלה, היה השר מיקי זוהר, שהתייחס לביקורות וכתב: "תסמכו על נתניהו, הוא יודע את העבודה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נקודה".

זוהר קיבל אלפי תגובות קשות ונזעמות על דבריו, "כן, לסמוך על נתניהו, שהבטיח כי חמאס יפורק מנשקו וחיזבאללה יושמד. נכשלתם, לכו הביתה", או "סמכנו על נתניהו שהבטיח שיחזיר את כל החטופים", לצד תמונה של ששת החטופים שנרצחו במנהרות.

לצד שלל תגובות קשות, תגובה אחת כואבת במיוחד בלטה מעל כולן: "תשמע, בפעם האחרונה שסמכתי על נתניהו בסוף לא היה לי בן זוג", כתבה יובל זאושניצר, שאיבדה ב-7 באוקטובר את בן זוגה, רב-סרן רועי צ'אפל, שיצא להגן על תושבי העוטף ונהרג בקרב מול מחבלים בקיבוץ סופה.