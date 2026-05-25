מאיה ורטהיימר מתחזקת: "הכל מדויק, השם איתי"

כוכבת הרשת והשחקנית שיתפה את עוקביה במסר רוחני ומחזק שקיבלה בסוף שיעור יוגה: "אם ראיתם את זה, זה סימן עבורכם"

מאיה ורטהיימר ידועה בזכות האנרגיות הקצביות והחיוביות שלה באינסטגרם, אך בתחילת השבוע היא סיפקה למאות אלפי עוקביה הצצה לרגע אינטימי, רוחני ומרגיע במיוחד, שהצליח לגעת ברבים בתקופה המורכבת הזו.

ורטהיימר שיתפה בסטורי תמונה של קלף מסרים מיוחד שפתחה, וכתבה: "אתמול אחרי היוגה המורה ביקשה מכל אחד לבחור קלף, וזה מה שיצא. ואם אתם רואים את הסטורי הזה, כנראה זה גם סימן עבורכם".

"השגחה עליונה ופלאית"

הקלף ששלפה מאיה נשא את הכותרת "שולחן עורך", ובמרכזו נכתב מסר של אמונה וביטחון:

"הכל מדויק. השם איתי וקרוב אלי כל רגע ורגע מחדש. כל מאורעות חיי בהשגחה עליונה ופלאית, מסודרים וברורים להשגחה העליונה הטובה."

בתחתית הקלף נחתם המשפט המרגש "לב לומד אהבה", שמתכתב בצורה מושלמת עם התוכן שמאיה נוהגת להפיץ בשגרה.

ברכה לשבוע החדש

נראה שהמסר הרוחני הגיע למנחה האהובה בדיוק בזמן הנכון. היא בחרה לנצל את הרגע כדי לברך את הגולשים וחתמה את הסטורי באיחול אופטימי: "שיהיה לכם שבוע של אהבה, בריאות ובשורות טובות, אמן".