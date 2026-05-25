בג"ץ דן בעתירה היסטורית למען הלומי הקרב

דיון ייערך היום בבג"ץ בעקבות עתירה נגד ההמלצה להכיר בחיילים ולוחמים ששמו קץ לחייהם במעמד של "נספה לאחר שירותו" בלבד ולא כחללי צה"ל

בית המשפט העליון ידון היום (שני) בעתירה שהגישו אנשי פורום הלומי הקרב ומכון ירושלים לצדק, בדרישה להשוות את מעמדם של הלומי הקרב, שהפוסט-טראומה התפרצה בהם במהלך היותם אזרחים, למעמד של לוחמים שנפצעו במהלך שירותם.

יו"ר וועדת העבודה והרווחה חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הגיעה לבית המשפט כדי לתמוך במשפחות.

העתירה הוגשה נגד שר הבטחון והרמטכ"ל. המשפחות עותרות בדרישה לעצור את יישום החלטות ועדת אלמוז שבחנה את הנושא והתכנסה בתחילת השנה. הן דורשות הכרה מלאה במנוחים כחללי צה"ל.



ועדת אלמוז עסקה בבחינת המענה הראוי לבני משפחותיהם של משרתים בסדיר או במילואים ששמו קץ לחייהם לאחר סיום שירותם הצבאי, ובנסיבות העשויות להיות קשורות לשירותם.

הנושא הרגיש, הכואב והמורכב מגיע לפתחו של בג"ץ שידון בעתירה של מכון ירושלים לצדק ופורום יהלומי קרב, שמייצגים משפחות שכולות, שביקשו צו מניעה נגד יישום החלטות ועדת אלמוז.

העותרים דורשים: הכרה מלאה, ממלכתית ושוויונית בלוחמים שקיפחו את חייהם בעקבות שירותם הצבאי כחללי צה"ל, בדיוק כמו לוחמים שנפלו בקרב, לרבות קבורה צבאית רשמית והכרה במשפחותיהם כמשפחות שכולות.



