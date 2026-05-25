מומחה לאיראן מעריך: "יכול לקרות תוך 24 שעות"

‏אבנר וילן, מומחה לגרעין האיראני, התראיין היום (שי) ברדיו 103fm בנוגע לדיווחים על ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן.

בדבריו הוא אמר: "שימו לב שעדיין אין הסכם, ועד שזה לא נגמר זה לא נגמר. יכול להיות שעוד 24 שעות נהיה במקום אחר לחלוטין, איך חוזרים ללחימה. האיראנים מאוד עקשנים ויכול להיות שהם צריכים לחטוף כדי להתיישר אם עכשיו לא מגיעים להסכם".

עוד הוא הוסיף כי "אף אחד לא מדבר על הפרוקסי, שינוי משטר לא נראה שהולך לקרות, להיפך אנחנו מחזקים אותו. הגרעין, במקרה הטוב נקבל הסכם כמו עם אובמה ובטילים הבליסטיים מה שפגענו פגענו, הם לא יהיו בהסכם. האיראנים יוכלו לקחת את הכסף ולהתעצם".