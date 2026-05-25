מתקפת הרחפנים נמשכה שעות: כך נפצע מח״ט 401 בלבנון

תחקיר ראשוני חושף כי לפחות שישה רחפני נפץ תקפו את המבנה שבו שהה אל״ם מאיר בידרמן עם לוחמיו. גם לאחר פינוי הפצועים נמשכו הפגיעות, שגרמו לפיצוצי משנה ושרפה

פרטים חדשים נחשפים על מתקפת הרחפנים החריגה בדרום לבנון, שבה נפצע באורח קשה מפקד חטיבה 401, אלוף־משנה מאיר בידרמן.

ע לפי תחקיר ראשוני של האירוע שפורסם בחדשות 12, שורת רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוח במהלך הבוקר, כאשר לפי ההערכות לפחות שישה רחפנים פגעו במבנה שבו שהו המח״ט ולוחמיו.

האירוע החל סמוך לשעה 05:00 לפנות בוקר, לאחר שכוחות החטיבה שבו מפעילות לילית באזור יחד עם המח״ט.

בשעה 07:50 זיהה לוחם ששמר בכניסה למתחם רחפן חשוד והתריע בפני הכוח. זמן קצר לאחר מכן פגע רחפן נפץ בקומה העליונה של המבנה. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו באורח קשה המח״ט ושני לוחמים נוספים.

כוחות החילוץ החלו בפינוי הפצועים, ובשעה 08:10 הם הועברו באמצעות רכבי האמר לאזור נחיתה לצורך פינוי רפואי. כעבור דקות ספורות נחת מסוק שפינה שניים מהפצועים, בעוד פצוע נוסף פונה באמבולנס.

אלא שגם לאחר פינוי הנפגעים נמשכה מתקפת הרחפנים. לפי התחקיר, בשעה 08:45 חזר חלק מהכוח למבנה ואז פגע בו רחפן נוסף. במקביל, רחפן אחר פגע במשאית תחמושת סמוכה וגרם לפיצוצי משנה ולשרפה שהתפשטה באזור.

בצה״ל מעריכים כי הרחפנים המשיכו לתקוף את המתחם גם לאחר מכן, בזמן שהכוחות נערכו לנטוש את המקום.

בסביבות השעה 10:00 זיהו לוחמים רחפן נוסף שהתקרב לעברם. הכוח פתח לעברו באש, הצליח לפגוע בו והוא התפוצץ באוויר ללא נפגעים נוספים.

בעקבות פציעתו של בידרמן, מונה באופן זמני אל״ם (מיל׳) ח׳, המשמש כיום כראש מטה החטיבה, למלא את מקומו.