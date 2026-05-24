נעים קאסם חוגג: ההסכם עם איראן יציל את חיזבאללה?

המזכיר הכללי של ארגון חיזבאללה פרסם את נאומו התקופתי המסורתי, והתייחס בחגיגיות להסכם המתבשל בין ארצות הברית ואיראן, והביע תקווה של ממש כי ההסכם יעצור את הלחימה בלבנון באופן מלא

נעים קאסם, ראש ארגון הטרור חיזבאללה, התייחס לפני זמן קצר להסכם הנרקם מאחורי הקלעים בין ארצות הברית והמשטר האיראני, והודיע בחגיגיות על מה שתיאר כהישג אזורי היסטורי.

"איראן עמדה לבדה מול ארה"ב ומי שתומכות בה. איראן תחת הנהגתו של מוג'תבא חמינאי הצליחה להשפיל את ארה"ב ואת ישראל" קאסם הודיע והמשיך ברהב: "איראן תצא בראש מורם ותהיה מעצמה יוצאת דופן בעלת מעמד בינלאומי".



הוא הביע אופטימיות כי כל הסכם, גם יישתק אפקטיבית את הלחימה הישראלית בלבנון: "אנחנו מקווים שיושג הסכם בין איראן לארה"ב ושיכלול גם אותנו, תוך הבטחת הפסקת הפעולות העוינות באופן מלא בלבנון"