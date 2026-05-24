"מחר מתחיל גמילה": דניאל וייס חושף את מה שעובר עליו באמת

אחרי שכבש את לב הצופים ב"הכוכב הבא", דניאל וייס משחרר סינגל חדש בשם "מכור" - והפעם הוא הולך עד הסוף עם הטקסטים הכי חשופים שלו עד היום.

האזינו לשיר החדש של דניאל וייס - "מכור"

וייס, יליד קיבוץ בארי ששרד את מתקפת ה-7 באוקטובר אך איבד את הוריו בתופת, ממשיך בשנים האחרונות להפוך את הכאב, החרדות וההתמודדות האישית למוזיקה שמצליחה לגעת בהרבה מאוד אנשים. מאז הפריצה ב"הכוכב הבא" הוא הספיק להוציא כמה סינגלים - אבל נראה ש"מכור" מסמן קו אישי ובועט יותר.

השיר שכל אחד יזהה את עצמו בו

"מכור", שנכתב והולחן על ידי דניאל וייס יחד עם אור מילשטוק ועומרי קסטנר והופק על ידי אייל מזיג, לא מדבר על התמכרות אחת ספציפית - אלא על החיים עצמם.

הטלפון שנפתח בלי סיבה, האוכל שבא לכסות על רגש, הצורך בלייקים ואישורים מבחוץ, הבריחה למסכים, המרדף אחרי דופמין והעייפות הנפשית שהפכה כמעט לשגרה - כל אלה נכנסים לטקסט ישיר שלא מנסה להתחבא מאחורי מילים יפות.

וייס מתאר בשיר את הפער בין מי שאנחנו רוצים להיות לבין מה שקורה באמת ברגעים השקטים מול עצמנו. מצד אחד ההבטחות של "ממחר" - להתאפס, להתקדם, להירגע, להתחיל מחדש, ומצד שני ההודאה הכנה: קשה לעצור את הלופים.

דניאל וייס מופיע במצעד החיים בפולין

"מכור כבד לגמילה"

אולי המשפט הכי חזק בשיר מגיע דווקא לקראת הסוף, כשווייס מודה שהוא "מכור כבד לגמילה" - משפט קטן שמסכם את כל הרעיון של השיר.

כי בסוף, "מכור" לא באמת מדבר רק על טלפונים, אוכל או לייקים. הוא מדבר על הניסיון הבלתי פוסק לברוח רגע מעצמנו - גם כשאנחנו יודעים בדיוק מה זה עושה לנו.