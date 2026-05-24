עורך דינו של לוין מתפרץ בבג״ץ: ״אתם נוגסים בסמכותו של השר!״

בג"ץ דן היום (ראשון) בפעם השלישית בעתירה הדורשת משר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי שתדון במינויים בכל הערכאות. שמות המועמדים לשיפוט אמורים להתפרסם 45 יום לפני כינוס הוועדה, ולא נהוג לכנס את הוועדה בשלושת החודשים שלפני הבחירות. הדיון נעשה לפני השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי־שטייניץ.



בדיון שנערך בתחילת החודש בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, אמר עו"ד ציון אמיר, המייצג את לוין, כי המחסור בשופטים "לא אקוטי". לוין התחייב לפרסם עד 10 במאי את שמות המועמדים לבתי המשפט לענייני משפחה, נוער ותעבורה. כשגרוסקופף שאל מתי יפרסם השר את שמות המועמדים לערכאות האחרות, ענה אמיר: "למה זה מטריד את אדוני?" השופט השיב: "בבית המשפט המחוזי בבאר שבע יש מחסור של 25% (מתקני השופטים)״.



עורך הדין של לוין אמר שהשר יפעל "ללא דיחוי" למינוי שופטים לשאר בתי המשפט, ובפרט המחוזיים. השופטים לחצו עליו לפרט את לוחות הזמנים, ואמיר אמר להם: "אתם נוגסים, מכרסמים, אני לא רוצה לומר דורסים את סמכות הליבה של השר". בחודש שעבר אומנם הסכים לוין לכנס את הוועדה לאחר שבג"ץ הורה לו לנמק מדוע אינו מכנס אותה, אך הבהיר שאין בכוונתו לקדם בחירת שופטים לעליון, שבו חסרים ארבעה מ־15 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה אמרה בחודש שעבר כי לוין מפר את החוק כשהוא מסרב שהוועדה תדון במינוי שופטים לעליון.



לפני כשלושה שבועות אמר לוין שאם שופטי העליון לא יסירו את התנגדותם למינויים מטעמו לבית משפט זה – אביעד בקשי ורפי ביטון – "בית המשפט ילך וייכחד מאליו". זאת, לדבריו, מאחר ש"יש כרגע ארבעה מקומות פנויים, ובקדנציה הבאה עוזבים עוד". ולכן ישותק בית המשפט אם לא ימונו שופטים. בכנסת הבאה, אם תמלא את ימיה, יפרשו שישה שופטים: הנשיא יצחק עמית, אלכס שטיין, חאלד כבוב, גילה כנפי־‏שטייניץ, דוד מינץ ויעל וילנר. בכנסת זו יחול בפעם הראשונה החוק המאפשר לפוליטיקאים לשלוט בבחירת השופטים: בוועדה יהיו תשעה נציגים – ובמקום נציגי לשכת עורכי הדין יהיו שני נציגים מטעם הקואליציה והאופוזיציה.



כמו כן נקבע בחוק כי לבחירת שופטי עליון יידרש רוב רגיל של חמישה חברי ועדה – במקום רוב מיוחד של שבעה מתוך תשעה על פי החוק הקיים – ובהם לפחות חבר קואליציה אחד וחבר אופוזיציה אחד. בכך יבוטל הווטו של השופטים על בחירת שופטי עליון. לבחירת שופטים לשאר הערכאות יידרש רוב שיהיה בו שופט אחד לפחות. אם לא תהיה הסכמה על מינוי שופט לעליון במשך שנה, נציגי הקואליציה והאופוזיציה יציגו כל אחד שלושה מועמדים – ומהם יבחר הצד השני שופט אחד. משמעות הקביעה היא צמצום נוסף בהשפעת השופטים בוועדה כשלא תהיה הסכמה, והעברת כוחם לפוליטיקאים.