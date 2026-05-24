השחקנית שיר פופוביץ׳: "עולם המשחק לגמרי יכול להשתלב עם הדת"

שחקנית תאג"ד ויוצרת התוכן שיר פופוביץ' מדברת על השאלה האם עולם המשחק באמת יכול להשתלב עם חיים דתיים, למה מבחינתה אין סתירה בין במה לאמונה - ואיך גם בתוך עולם התרבות היא בוחרת להישאר מחוברת לדת

האם אפשר להיות גם שחקן וגם אדם דתי? עבור לא מעט אנשים במגזר, זו עדיין שאלה שמעוררת קונפליקט. אבל מבחינת שיר פופוביץ', התשובה ברורה לגמרי.

בריאיון אישי ל"נשמות צמאות", שחקנית תאג"ד ויוצרת התוכן מדברת על הפער שבין עולם המשחק לעולם הדתי, על התחושה שלא תמיד קיבלו את החלום שלה - ולמה מבחינתה אפשר לשלב בין שני העולמות בלי להתנצל.

"אפשר להיות גם שחקנית וגם דתייה"

לדבריה, הרבה פעמים במגזר מסתכלים על עולם המשחק כפחות מתאים לחיים דתיים - אבל מבחינתה הכל תלוי בדרך שבה בוחרים להתנהל. "עולם המשחק לגמרי יכול להשתלב עם העולם הדתי אם באמת חושבים על זה", היא מסבירה.

היא מספרת שגם בזמן השירות הצבאי, כשהייתה נוסעת להופעות בחו"ל עם משלחות של צה״ל ו-FIDF, היא למדה לעשות את ההתאמות שלה. "ידעתי שבשבת מסוימת אני לא יכולה לבוא למקום מסוים או לאכול אוכל מסוים. זה פשוט עניין של תכנון".

"להיות דוס זה עניין של חישוב סיכונים"

פופוביץ׳ מודה שהשילוב בין העולמות דורש לא מעט מחשבה, אבל מבחינתה זה חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם.

"אני חושבת שבכלל להיות דוס זה עניין של תכנון וחישוב סיכונים", היא אומרת וצוחקת. "זה כמו זוגיות - אתה מבין מה המלחמות שלך ומה חשוב לך באמת".

ואז היא מוסיפה את המשפט שמסכם מבחינתה את כל הדרך שלה: "פשוט עכשיו אני בזוגיות עם הקדוש ברוך הוא".

שיר פופוביץ' צילום: פרטי

"אני רוצה לפתוח דלת לעוד בנות"

מבחינת פופוביץ', הסיבה שהיא בוחרת לדבר על הנושא בפומבי היא לא רק אישית - אלא גם עבור נערות אחרות שמרגישות שהן חייבות לבחור בין העולמות.

"אני רוצה שילדה דתייה תראה אותי ותגיד: אם היא יכולה - גם אני יכולה", היא אומרת. והמסר שלה ברור: "לא צריך לבחור רק צד אחד בעצמך. אפשר להיות גם וגם".