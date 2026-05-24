שריפה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה: כוחות כיבוי גדולים במקום

צוותי כיבוי והצלה רבים הוזעקו לקניון "שבעת הכוכבים" בעקבות שריפה שפרצה על גג המבנה. כוחות הביטחון החלו בפינוי מהיר של מאות הלקוחות והעובדים מהמקום

קניון "שבעת הכוכבים" בהרצליה פונה לחלוטין ממבקריו בעקבות שריפה שפרצה במקום. צוותים רבים של לוחמי אש מאיזור מחוז דן פועלים בדקות אלו (ראשון) בניסיון להשתלט על הלהבות ולמנוע את התפשטות האש.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקדי כבאות והצלה, כאשר עשן נראה מיתמר מאזור גג הקניון. עם הגעת הכוחות הראשונים לזירה, התברר כי האש משתוללת על גג המבנה.

בשל העשן הסמיך והחשש לחיי אדם, הוחלט בתיאום עם הנהלת הקניון וכוחות הביטחון על פינוי מיידי ומהיר של כלל המבקרים, הלקוחות והעובדים מתוך חללי המסחר והחנויות.

לוחמי האש פועלים בשעה זו במספר מאמצים מקבילים: חתירה למגע עם מוקד האש על הגג, פעולות כיבוי אינטנסיביות, ובמקביל סריקות נרחבות בתוך מבנה הקניון כדי לוודא שאין לכודים או נפגעים מהעשן. בשלב זה לא דווח על נפגעים, והנסיבות לפרוץ השריפה ייחקרו בהמשך על ידי חוקר דליקות