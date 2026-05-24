האלימות במגזר הערבי: 4 פצועים מירי באום אל פאחם

אום אל פאחם

שוב אירוע ירי במגזר הערבי. 4 בני אדם נפצעו מירי באום אל פאחם. 2 מהם במצב אנוש, אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. מתחילת השנה נרצחו 111 ערבים בישראל

האלימות במגזר הערבי. 4 בני אדם נורו בצהריים (א') באום אל פחם, שניים מהם במצב אנוש ועוד שניים במצב קשה ובינוני. שוטרי תחנת עירון פתחו בחקירה.

במד"א עדכנו כי הם מפנים לבי"ח העמק 3 פצועים עם פציעות חודרות, בהם: גבר כבן 30 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, ו-2 גברים בני 51 ו-35 במצב בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה".

חובשי רפואת חירום במד"א סלים סעד ועומר קיואן סיפרו: "הגענו לאירוע אלימות קשה. חברנו למספר פצועים שסבלו מפציעות חודרות ומשמעותיות בגופם, בהם שני פצועים במצב אנוש ושני פצועים במצב בינוני.

הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ותוך המשך הטיפול פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".

הזירה באום אל פאחם (דוברות מד"א מבצעי)

במשטרה אומרים כי "כוחות משטרה גדולים נפרסו באזור האירוע ועוסקים באיסוף ראיות וביצוע פעולות חקירה. הרקע לאירוע מוערך כפלילי, ונסיבותיו המדויקות נמצאות בבדיקה".

אתמול נרצח ברמלה אחמד חפנאוי (בשנות ה-30 לחייו), תושב לוד. לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם : 111 ערבים נהרגו מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. 100 נורו למוות (4 על ידי שוטרים). בין הקורבנות 9 נשים. בתקופה המקבילה אשתקד נרצחו 94 ערבים עלייה של 18% לעומת השנה שעברה.