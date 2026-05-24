"רגע שלא אשכח כל חיי": ירין לוי נפרד בדמעות מבית"ר ירושלים

אחר שנתיים סוערות במדים הצהובים-שחורים, הקשר הצעיר והמבטיח חוזר למכבי חיפה, וממנה עשוי להמשיך ליעד נוצץ מעבר לים. בפוסט פרידה מצמרר שהעלה הלילה הוא מודה לקהל בטדי ומצהיר: "הזכות ללבוש את הסמל הזה כבוד עצום שאקח איתי לכל החיים".

תם הפרק הירושלמי, לפחות לעת עתה: קשרה הצעיר של בית"ר ירושלים, ירין לוי, נפרד אמש (מוצאי שבת) באופן רשמי ומבולט מהמועדון ומהאוהדים בטדי. לוי, שהפך בשנתיים האחרונות לאחד העוגנים החשובים ביותר בקישור של ברק יצחקי ואף זכה בזכות יכולתו לזימונים קבועים לנבחרת ישראל, מסיים את תקופת ההשאלה שלו בבירה וישוב אוטומטית למכבי חיפה.

הקשר המוכשר לא נשאר אדיש לטלטלה הרגשית, והעלה לחשבון האינסטגרם שלו פוסט פרידה מרגש במיוחד, בו סיכם את התקופה המשמעותית בקריירה שלו.

"מסע מרגש שהתחיל לפני שנתיים הגיע אתמול בלילה לרגע שלא אשכח כל חיי", כתב לוי לאוהדים בצהוב-שחור. "תודה לבורא עולם, אין עוד מלבדו. תודה לצוות המקצועי שהאמין בי לאורך כל הדרך, לחברים שלי בחדר ההלבשה שהפכו למשפחה, ולקהל המיוחד והמרגש שליווה אותי מהרגע הראשון באהבה שלא מובנת מאליה".

לוי, שנכנס עמוק ללב של יושבי היציעים בטדי, חתם את דבריו בהערכה גדולה לסמל: "ותודה לך, בית״ר ירושלים. על הרגעים, על האמונה, על הזכות ללבוש את הסמל הזה בכל שבוע מחדש. לשחק בטדי היה עבורי כבוד עצום, כזה שאקח איתי לכל החיים. הרגעים איתכם יישארו חרוטים בלב שלי לנצח".

התחנה הבאה: ארצות הברית?

בזמן שלוי חוזר רשמית לירוקים מהכרמל, העיניים של עולם הכדורגל נשואות אל עבר העתיד שלו, שנראה נוצץ מתמיד. הקשר הצעיר מחזיק במספר הצעות קונקרטיות ומפתות מקבוצות בליגת ה-MLS בארצות הברית, שסימנו אותו כהבטחה גדולה.

בבית"ר ירושלים אמנם נפרדים מהשחקן על המגרש, אך הם עדיין מחזיקים בכמחצית מכרטיס השחקן שלו. עבור מי שירצה לרכוש אותו באופן מיידי, תג המחיר לא יהיה זול בכלל: סעיף השחרור הרשמי של לוי עומד כעת על סכום של 2.5 מיליון יורו. בשלב זה, בבירה יצטרכו למצוא פתרונות יצירתיים כדי למלא את הוואקום העצום שהקשר הצעיר משאיר אחריו במרכז השדה.