38 שנים אחרי: אגדת הילדים האהובה חוזרת לבמות בישראל

אחרי שהפך לתופעה תרבותית, מחזמר הקאלט "פיטר פן" חוזר לבמות בגרסת ענק גרנדיוזית. מי יכנסו לנעליים של חנוך רוזן וחני נחמיאס, ואיזה כוכב סוגר מעגל מרגש? כל הפרטים על הפקת המיליונים של קיץ 2026

הורים וילדים, הכינו את האבקת פיות: הקסם של "ארץ לעולם לא" חוזר ובגדול. המחזמר המקורי והאייקוני "פיטר פן", שעלה לראשונה בשנת 1988 והפך לחלק בלתי נפרד מפסקול הילדות של דור שלם, חוזר לבמות בקיץ הקרוב לעיבוד חדשני, מרהיב ונוסטלגי במיוחד.

ההפקה המדוברת תעלה באוגוסט 2026 במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב (המופעים החל מה-12 באוגוסט), ומבטיחה להביא אל הבמה סטנדרטים בינלאומיים שלא נראו כמותם בארץ.

חנוך רוזן עובר לכיסא הבמאי, ששון גבאי חוזר לקרס

את הגרסה החדשה יביים לא אחר מאשר חנוך רוזן, שגילם כזכור את פיטר פן המקורי ב-1988, ויחבר כעת דור חדש של ילדים אל הסיפור והשירים האהובים שכתב אורי פסטר לצד המוזיקה של אילן גלבוע.

נבחרת הכוכבים שנכנסת לנעליים האיקוניות מבטיחה חוויה יוצאת דופן:

לי בירן יכנס לנעליו של הילד הנצחי, פיטר פן.

משי קליינשטיין תגלם את וונדי האהובה.

ששון גבאי יסגור מעגל מרגש במיוחד ויחזור לנעליו וקרסו של האויב המושבע, קפטן הוק – אותו גילם בהפקה המקורית.

עוד ישתתפו על הבמה: לינוי כהן וטל לוי (בתפקיד טייגר לילי), אופיר וייל (סמי), אסף לוי וגלעד בראון (ג'ון ומייקל), וחנן שוורצברג, ליעם פינטו וטימוטי סניקוב בתפקיד הילדים האבודים.

נוסטלגיה פוגשת טכנולוגיה מטורפת מחו"ל

ההפקה של 2026 לא מסתפקת רק בגעגועים. לצד השירים שהפכו לקאלט כמו "הלילה הוא חייב להגיע"ו"אנחנו עפים" , הקהל צפוי לפגוש הפקה גרנדיוזית ובלתי נשכחת.

המחזמר יציג עיבוד חדשני המשלב טכנולוגיית מעוף ייחודית (Kirby flying) שהובאה במיוחד מחו"ל, תפאורת ענק מרהיבה ווידאו ארט מתקדם, שיטיסו את הקהל יחד עם הגיבורים ישר אל תוך הסיפור של ג'יימס מ. בארי. הולך להיות הקיץ של הילדים – ובעיקר של ההורים שלא הפסיקו לשיר את השירים האלה מאז 1988.