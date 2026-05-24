שינוי דרמטי בהתרעות פיקוד העורף

פיקוד העורף מודיע על שינוי דרמטי בכל הנוגע להתרעות המקדימות ולזמן ההיערכות במקרה של ירי טילים

מערך ההתרעה של מדינת ישראל עולה מדרגה במטרה להגביר את מוכנות האזרחים ולספק הגנה מרבית בעת מתקפת טילים: פיקוד העורף מעדכן היום (ראשון) על החלטה מבצעית חדשה, במסגרתה תינתן לציבור הרחב התרעה מקדימה בעת זיהוי של ירי רקטות וטילים ארוכי טווח משטח לבנון לעבר חלקי הארץ השונים.

על פי הדיווח בחדשות 12, בצבא מבהירים כי ההנחיה המקדימה והמצילת חיים הזו תינתן באופן ממוקד עבור מקרים של ירי רקטות וטילים בלבד, והיא לא תופעל בעת איומים אוויריים מסוגים אחרים.

תוספת זמן קריטית: מדקות ועד שניות

המשמעות המרכזית של ההחלטה החדשה היא מתן זמן היערכות קצר נוסף לתושבים בטרם הגעת האיום, שיאפשר להם להיכנס למרחבים המוגנים בצורה בטוחה ורגועה יותר. משך זמן ההתרעה המקדימה ישתנה וייקבע באופן ישיר בהתאם לאזור הגיאוגרפי שבו שוהים האזרחים:

באזור קו העימות הצפוני: זמן ההיערכות הנוסף שיינתן יהיה קצר ויעמוד על מספר שניות בודדות בלבד, בשל הקרבה הגיאוגרפית המיידית למקור הירי.

באזור העיר חיפה והקריות: התושבים במרחב זה ייהנו מזמן התרעה מקדימה שיעמוד על כדקה.

ביתר אזורי הארץ (מרכז, דרום וירושלים): באזורים המרוחקים יותר מקו הגבול, המערכת תאפשר זמן היערכות ממושך ומשמעותי של כ-2 דקות שלמות מרגע זיהוי השיגור ועד להפעלת האזעקות הרגילות או הגעת הטילים.

בפיקוד העורף שבים ומזכירים לציבור להמשיך ולהישמע בדריכות להנחיות הרשמיות המופצות באמצעי המדיה, ביישומון ובצופרים, שכן הקפדה על ההוראות וכניסה נכונה למרחב המוגן הוכחו פעם אחר פעם כגורמים שמצילים חיים במערכה.