משרד הכלכלה מזהיר מתכשיר אינסטלטור פותח סתימות

הודעת ריקול חריגה של משרד הכלכלה נגד מוצר אינסטלטור פותח סתימות סיני.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, איגור דוסקלוביץ, מוציא הודעת אזהרה משימוש במוצר: פותח סתימות 500 גרם תוצרת סין בשל חשש לחשיפה לחומר כימי בהיעדר סימון

למוצר המופיע בתמונה מכיל כיתוב בסינית עם ברקוד מספר: 6976298410118.

לפי הודעת משרד הכלכלה. "בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו: העדר סימון בשפה העברית על גבי המוצר לרבות הצהרות על גורמי סיכון ואמצעי זהירות, דבר העלול לסכן את המשתמש בעת חשיפה לחומר.



