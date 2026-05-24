משרד הכלכלה מזהיר מתכשיר אינסטלטור פותח סתימות

הממונה על התקינה מזהיר: תכשיר פותח סתימות סיני נמכר ללא סימון בעברית ועלול לסכן משתמשים

ח' סיון התשפ"ו
מכשיר אינסטלטור צילום: משרד הכלכלה

הודעת ריקול חריגה של משרד הכלכלה נגד מוצר אינסטלטור פותח סתימות סיני.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, איגור דוסקלוביץ, מוציא הודעת אזהרה משימוש במוצרפותח סתימות 500 גרם תוצרת סין בשל חשש לחשיפה לחומר כימי בהיעדר סימון

למוצר המופיע בתמונה מכיל כיתוב בסינית עם ברקוד מספר: 6976298410118.

משרד הכלכלהצילום: משרד הכלכלה

לפי הודעת משרד הכלכלה. "בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו: העדר סימון בשפה העברית על גבי המוצר לרבות הצהרות על גורמי סיכון ואמצעי זהירות, דבר העלול לסכן את המשתמש בעת חשיפה לחומר.


ריקול פותח סתימות משרד הכלכלה

