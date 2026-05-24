מדיו של סינוואר והקלנועית של יפה אדר: מוזיאון ה-7.10 נחשף

בפעם הראשונה בישראל, אחרי שנתיים ושמונה חודשים, נחשף הבוקר (ראשון) מרכז המבקרים החדש תחת השם "השיבה לאוקטובר". זהו ארכיון ומוזיאון, היחיד מסוגו בישראל, המציג את כל אירועי השבעה באוקטובר מכלל הזוויות.

הבוקר שלפני והנורא מכל

המיצג החדש נפתח באיורים מבוקרו של היום שלפני השבעה באוקטובר, כאשר אנשים מטיילים בשדות הנגב, מכינים את ארוחת השבת והחג, ויושבים עם ילדיהם ונכדיהם בחצר הבית; ואז מגיע הנורא מכל למחרת, ב-6:29.

בחדרים הסמוכים מתוארים, באמצעות סרטים שנחשפים בפעם הראשונה בישראל ובעולם, אירועי השבעה באוקטובר, כולל החדירות לבתים וליישובים. במיצג מובא אפילו הגילוי הראשון מסוגו, לפיו כל ההפגנות שהיו על הגדר היו למעשה הסחת דעת של הקהל בישראל ותושבי האזור, כולל סימונים פיזיים לאורך כל 114 הנקודות בגדר שדרכם יוכלו אחר כך לפרוץ מחבלי הנוכבה לשטח ישראל.

מוזיאון השיבה לאוקטובר

מוצגים מתוך עזה וקיר זיכרון מצמרר

באולמות השונים של מרכז המבקרים, הבנוי כמעין מנהרה מתחת לאדמה בגובה נמוך ועשויה מבטון, מוצגים ספרי תעמולה של המחבלים, מדיו של יחיא סינוואר ביומו האחרון, הקלטות, הנחיות, פרסומים, ספרי לימוד ותמונות מעזה שנתפסו בידי כוחות הביטחון.

בהמשך הדרך נגלים לעינינו רכבי הטנדר של החמאס, האופנועים, הקלנועית של יפה אדר, ותמונות נוראיות של אכזריותם של מחבלי החמאס – חשוב לראות, להבין, להכיר וללמוד על כל מה שהיה שם.

מוזיאון השיבה לאוקטובר

וכשאתה עומד ליד קיר הזיכרון, הנושא את תמונותיהם של כל הנרצחים והחטופים שנרצחו אלפים בשבי, אתה מבין את העוצמה שהייתה שם.

המרכז, הממוקם בתוך המבנה המרכזי של המרכז בגלילות, חושף על פני שטח של 600 מ"ר טפח חשוב מפעולות המודיעין – ובעיקר מאלה שלא היו. לזכור ולא לשכוח.