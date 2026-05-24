חדשות 12 בתביעת ענק נגד השר ניר ברקת: "פרסומים שקריים"

חברת החדשות של ערוץ 12 עולה למתקפה חזיתית: המחלקה המשפטית של הערוץ הגישה תביעה שכנגד על סך מיליון שקלים נגד שר הכלכלה, ניר ברקת, בגין לשון הרע.

הצעד הדרמטי מגיע בעקבות שורת פרסומים פוגעניים של השר ברשת X ובראיונות לתקשורת, שבהם כינה את הערוץ "דיבה 12" ואף האשים אותו בניהול "עלילת דם" ובהקרבת חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן.

במקביל, הגישה חדשות 12 כתב הגנה חריף נגד תביעת העתק ההיסטורית של ברקת (על סך 12 מיליון שקלים) בעקבות התחקיר של עמרי מניב. התחקיר חשף כי השר קידם מקורבים בניגוד עניינים לכאורה.

בכתב ההגנה טוענים בערוץ כי התביעה של ברקת היא ניסיון פסול להלך אימים על העיתונות ולבלום ביקורת לגיטימית. עוד נטען כי מדובר בחלק מקמפיין בחירות פוליטי, שבו השר מנצל את הונו האישי כדי להשתיק את התקשורת ולצבור כוח פוליטי. בערוץ מדגישים כי התחקיר מדצמבר 2025 היה אחראי, מקצועי ומבוסס על מסמכים מוצקים.