מא"ג, אקדחים וסמים ברחפנים: כך פעל מערך ההברחות הגדול בדרום

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי כתבי אישום חמורים נגד שישה תושבי הדרום, החברים ברשת רחבת היקף שהבריחה לישראל עשרות כלי נשק בלתי חוקיים, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן. כתבי האישום חושפים תעשייה מתוחכמת המבוססת במידה רבה על הברחות אוויריות באמצעות רחפנים, לצד הסלקות מורכבות בכלי רכב.

בפרקליטות ובמערכת הביטחון מסמנים את השיטה החדשה כמאיימת במיוחד. לפי הודעת הפרקליטות, בשנים האחרונות – וביתר שאת מאז שנת 2024 – זוהתה עלייה משמעותית ומדאיגה בהברחות אמל"ח מבוססות רחפנים מגבולות ירדן ומצרים. "הצפת מדינת ישראל באמצעי לחימה בלתי חוקיים מהווה סכנה ממשית לביטחון הציבור והמדינה, ומקלה על גורמים עברייניים ולאומניים להשיג כלי נשק ולבצע עבירות ופיגועים", הבהירו ברשויות החוק.





האמל"ח שנתפס צילום: משטרת ישראל

מקלעי מא"ג ואקדחים בצמיגים

מכתבי האישום, שהוגשו על ידי עו"ד רחל אלמקייס מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי חברי הרשת לא הסתפקו רק בהחדרת הנשק לישראל, אלא ניהלו סחר ענף ומכרו את האמל"ח בעשרות אלפי שקלים לגורמים בשטח.

באחד המקרים המתוארים, נמכרו שני אקדחים שהוברחו בתמורה ל-40 אלף שקלים. במקרה חריג אחר, הצליחו חברי הרשת להבריח ולמכור מקלע כבד מסוג מא"ג (מאג) בתמורה לעשרות אלפי שקלים.

חלק מההברחות בוצעו בדרכים יבשתיות יצירתיות: אחד הנאשמים נסע מספר פעמים לירדן, וכששב לישראל הוסלקו בתוך גלגלי וצמיגי רכבו אקדחים, אותם העביר בהמשך לגורמים שונים תמורת סכומי עתק.







הרחפנים עבדו בשני הכיוונים

מערך הרחפנים של הרשת פעל בצורה אינטנסיבית. באחד האישומים נחשף כי באמצעות רחפן הוברחו כ-10 קילוגרמים של חשיש ממצרים לישראל, שנמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים. במקרה אחר, הרחפנים אף שימשו כציר הברחה דו-סטרי, כאשר סמים שהגיעו ממצרים הועברו באמצעות רחפן מישראל ישירות לתוך שטח ירדן.

רשימת הנאשמים המרכזיים בפרשה כוללת את עזאלדין אבו אלקומה (25) ויחיא אלעורגאן (26) מביר הדאג', פואד אלזיאדאת (30) ופואד סוארכה (25) ממסעודין אל-עזאזמה, אחמד אבו באדר (22) מערערה וחמאד אל עבייאת (29) מרהט. לשישה מיוחסות, כל אחד על פי חלקו, עבירות קשות של ייבוא נשק, נשיאה והובלת נשק, סחר ורכישת נשק, עבירות סמים חמורות, הסתייעות ברכב לביצוע פשע והפרת הוראה חוקית.





בנוסף אליהם, הוגש כתב אישום נפרד לבית משפט השלום נגד מוחמד אבו לקימה (22) משגב שלום, בגין עבירות סמים. לפי האישום, אבו לקימה היה מעורב בניסיון הברחה של רחפן מירדן, כאשר נאמר לו כי מדובר בהברחת סמים בלבד – למרות שבפועל הרחפן נשא גם כלי נשק.

הפרשה המורכבת פוענחה בתום חקירה משולבת ומאומצת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ויחידת המרכזית (ימ"ר) של מחוז דרום במשטרת ישראל. במקביל להגשת כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרם של המעורבים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, תוך הדגשה כי פעילותם הסידרתית סיכנה באופן ממשי וישיר את ביטחון המדינה ותושביה.