דאגה בכדורגל הישראלי: רן בן שמעון מאושפז בבית החולים

עולם הספורט הישראלי עוקב בדאגה אחר מצבו הרפואי של מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, רן בן שמעון. המאמן הלאומי יעבור היום (ראשון) בדיקת CT נוספת לראשו במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, שם הוא מאושפז, במטרה לבחון האם שטפי הדם שנגרמו לו כתוצאה מהפציעה החלו להיספג.

בן שמעון פונה ואושפז בבית החולים אתמול, לאחר שהחליק במהלך משחק פאדל וראשו נחבט בעוצמה ברצפה. בבדיקות רפואיות מקיפות שנערכו לו בהמשך, התברר כי הוא סובל משבר קטן (סדק) בגולגולת ומשטפי דם פנימיים באזור הפגיעה.

הרופאים אופטימיים: יוחלט על תנאי השחרור

במהלך יום האתמול עבר בן שמעון שתי בדיקות CT עוקבות כדי לעקוב מקרוב אחר הממצאים בראשו, והוחלט להשאירו להמשך השגחה רפואית במחלקה. רק לאחר שיקבלו הרופאים את תוצאות הבדיקה הנוספת שתיערך היום, וממצאיה ישביעו את רצונם המקצועי, תתקבל ההחלטה האם ניתן לשחררו להמשך התאוששות בביתו, ובאילו תנאים ומגבלות רפואיות.

למרות חומרת הפציעה היבשה, בסביבתו של המאמן משדרים אופטימיות. בן שמעון תקשר אתמול עם קרוביו ואנשי הנבחרת באופן רגיל לחלוטין, נתון המעודד מאוד את הצוות הנוירוכירורגי המטפל בו בבית החולים.

בספק למשחק בטיראנה

הפציעה המפתיעה של המאמן מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור נבחרת ישראל, שנערכת למשימותיה הבינלאומיות הקרובות. בשבוע הבא צפויה הנבחרת לצאת למשחק חוץ חשוב מול נבחרת אלבניה, ובן שמעון ממתין כעת להבין מה יהיו קצבי ההחלמה שלו והאם יזכה לקבל את האישור הרפואי המיוחל מהרופאים שיאפשר לו לטוס עם השחקנים לטיראנה.

בהתאחדות לכדורגל עומדים בקשר רציף עם בית החולים ומאמינים כי לאור הבדיקות התקינות והתקשורת הרגילה שלו, המאמן הלאומי יוכל לשוב לפעילות מקצועית כבר במהלך הימים הקרובים ולנהל את ההכנות למשחק.