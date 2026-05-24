הבכיר מזהיר: האיראנים מחכים לתאריך הזה

ברקע ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן, ראש המל"ל לשעבר מעריך כי למרות הוצאת האורניום הצפויה, זה הזמן שייקח לאיראן להכין פצצה גרעינית

הביקורת בישראל על ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן הולכת ומחריפה, והבוקר (ראשון) מצטרף אליה אחד האנשים המעורים ביותר בסוגיית הגרעין האיראני. תא"ל במיל' פרופ' יעקב נגל, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי (המל"ל), תוקף בחריפות את מתווה העסקה וטוען כי מדובר בשגיאה אסטרטגית קשה של ממשל טראמפ.

בראיון שהעניק לשרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר נגל את הדברים בצורה חד-משמעית: "ההסכם המתגבש, ממה שאנחנו יודעים, הוא התקפלות מוחלטת".

"להגביר את המצור, לא לחזור ללחימה"

בדבריו התייחס ראש המל"ל לשעבר לחשש האמריקאי מפני עימות צבאי, והסביר כי המפתח להכנעת טהרן אינו מחייב פתיחה במלחמה, אלא המשך הלחץ הכלכלי הכבד שכבר החל לתת את אותותיו.

"כל היועצים של טראמפ אמרו לו לא לחזור ללחימה, אבל אין צורך לחזור ללחימה", הבהיר פרופ' נגל. "כל מה שצריך הוא להגביר את המצור ולא לאפשר אפילו לדולר אחד לצאת או להיכנס לאיראן. זו כבר הפעם הרביעית שמביאים את איראן קרוב מאוד ללהיות על הברכיים – ואז נותנים לה עידוד מחדש".

הוצאת האורניום? "ממש לא הישג"

במהלך הראיון הקשה שרון גל ותהה האם הסעיף המרכזי בעסקה, הדורש את פינוי חומרי הגרעין מתחומי המדינה, אינו מהווה הצלחה מערבית: "אם כל האורניום המועשר יוצא – זה לא הישג משמעותי?".

נגל שלל את הקביעה הזו לחלוטין: "ממש לא. זה דבר שהיה צריך לקרות בכל מקרה. האורניום המועשר ייצא, אבל איראן תמשיך להחזיק בתשתיות הגרעין שלה ותמשיך לבנות את אותו מתקן תת-קרקעי שאי אפשר לפגוע בו".

לדבריו, הסכנה האמיתית נותרת בעינה בשל היכולות החבויות של משטר האייתוללות ברחבי המדינה. "יש לה עוד טונות של צנטריפוגות מועשרות ברמה של 20 אחוז שאף אחד לא יודע איפה הן, והם יוכלו לרוץ לפצצה בתוך שנתיים", הזהיר ראש המל"ל לשעבר, וסימן את מרחב הזמן שבו מנסים האיראנים לתמרן: "כל מה שהם רוצים זה להגיע לשנת 2028 – המועד שבו טראמפ יעזוב את הבית הלבן".