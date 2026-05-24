הלם: ערוץ 14 לא מאמין שזה קורה לו

נתוני הרייטינג של ערוץ 14 בשבוע האחרון, הגיעו לשפל של שנים. אך אמש רשם הערוץ ערב קשה נוסף

ח' סיון התשפ"ו
ערוץ 14 צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

קרב הרייטינג היומי בין ערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל נמשך, כאשר נתוני הצפייה של ערב השידורים האחרון מציגים תמונת מצב ברורה של העדפות הצופים, הן ברצועת הפריים-טיים המובילה והן במהדורות החדשות המרכזיות.

ברצועת הפריים-טיים, תוכנית הדגל של קשת 12, "חתונה ממבט ראשון", קוטפת את המקום הראשון עם נתון חזק של 17.2% צפייה. במקום השני מתברגת ריאליטי "האח הגדול" ברשת 13 שמציגה תחרות ראויה ורושמת 13.7%.

רחוק משם, בערוצי השידור הציבורי והימין, נרשמו אחוזי צפייה חד-ספרתיים: "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11 משיגה 4.7% צפייה, ואילו התוכנית "שיחה עם עודד הרוש" בערוץ 14 נועלת את הטבלה עם 3.3%.

מהדורות החדשות: הפער בצמרת נשמר

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, חברת החדשות של קשת 12 שומרת על הובלה משמעותית וחד-משמעית בפער ניכר משאר המתחרות בשוק, בעוד שבשאר הערוצים מתנהל קרב צמוד במיוחד על כל שבר אחוז.

נתוני הצפייה המלאים של מהדורות החדשות:

  • חדשות 12: 12.7%

  • חדשות 11 (כאן): 4.7%

  • חדשות 13: 4.6%

  • חדשות 14: 4.1%

  • חדשות i24NEWS עם 2.2%

