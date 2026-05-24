טילי נ"ט ומטענים: צה"ל פוצץ מחסני אמל"ח בלב הרצועה

פעילות ממושכת של כוחות פיקוד הדרום להסרת איומים, הותקפו והושמדו בימים האחרונים מספר מחסני אמל"ח מרכזיים של ארגון הטרור. בין הציוד שהושמד: רקטות נ"ט, מטענים וציוד לחימה שנועד לפגוע בכוחות הפועלים ב"קו הצהוב"

במסגרת מאמץ ממושך להסרת איומים ברצועת עזה, כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ביצעו בימים האחרונים סדרת תקיפות ממוקדות, שבמהלכן הושמדו מספר מחסני אמצעי לחימה מרכזיים של ארגון הטרור חמאס במרכז הרצועה.

במהלך היממה האחרונה (שבת), השמידו הכוחות שלושה מחסני אמל"ח שונים. מדובר צה"ל נמסר כי בתוך המחסנים הללו הוחבאו רקטות נ"ט, כלי נשק ארוכים, מטולי RPG, אפודים וציוד לחימה רב נוסף. תקיפה זו מצטרפת לפעילות מוקדם יותר השבוע (רביעי), אז הושמד מחסן אמל"ח נוסף במרכז הרצועה שהכיל מטענים, רימוני יד, מחסניות ומטולי RPG.





דובר צה"ל

בצבא מדגישים כי אמצעי הלחימה הרבים שהושמדו נועדו לפגוע ישירות באזרחי מדינת ישראל וכן בכוחות צה"ל הפועלים במרחב "הקו הצהוב". עוד נמסר כי מיד לאחר תקיפת המבנים, זוהו בשטח פיצוצי משנה משמעותיים ועזים, המהווים הוכחה חד-משמעית לכך שבמקום הוסלקו כמויות גדולות של חומרי נפץ ותחמושת.

בצה"ל מבהירים כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, וימשיכו לפעול בנחישות וביוזמה כדי להסיר באופן מיידי כל איום על כוחותינו ועל העורף הישראלי.