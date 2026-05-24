מנסור עבאס בהצהרה שתכריע את הבחירות הבאות

יו"ר מפלגת רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, משרטט את הקווים האדומים והתוכניות הפוליטיות של מפלגתו לקראת מערכת הבחירות המתקרבת. בראיון שקיים הבוקר (ראשון) בתחנת הרדיו 103FM, התייחס עבאס לאפשרות של הקמת הממשלה הבאה והבהיר כי מפלגתו תעשה הכל כדי למנוע את המשך כהונתה של הממשלה הנוכחית.

במהלך הראיון נשאל יו"ר רע"ם על תרחיש שבו המפלגות המרכיבות את גוש האופוזיציה הנוכחי לא יצליחו להשיג את הרוב הנדרש להרכבת קואליציה בכוחות עצמן, והציג עמדה נחרצת בנוגע לנכונותו להוות לשון המאזניים.

"לעזור להקמת ממשלה אחרת"

"אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל־61 מנדטים", פתח עבאס את דבריו, אך מיהר להציג את תוכנית הפעולה למקרה שהדבר לא יקרה בהתאם לתוצאות האמת בקלפיות.

"אבל אם הם לא מגיעים ל-61, אז מה?", תהה יו"ר רע"ם והוסיף באופן ישיר: "נשאיר את נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת להם כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת".