השירות המטאורולוגי: עדכון משמח לשבוע הקרוב

השירות המטאורולוגי מסכם את סוף השבוע האחרון, ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות עד לסוף חודש מאי

מזג אוויר הפוך לחלוטין מזה של מדינות רבות בעולם צפוי ללוות את מדינת ישראל בימים הקרובים. בעוד שחלקים נרחבים באירופה ובאסיה מתמודדים עם גלי חום כבדים וחריגים, השירות המטאורולוגי מעדכן היום (ראשון) כי אצלנו המגמה תהיה הפוכה, ונוכל ליהנות ממזג אוויר נוח, יציב ואביבי לאורך כל השבוע הקרוב, ולמעשה עד לסוף חודש מאי.

על פי נתוני התחזית, הטמפרטורות בימים הקרובים צפויות לנוע סביב הממוצע הרב-שנתי לתקופה זו של השנה. באזורי ההרים ימדדו ערכים נוחים של 25–26 מעלות, ואילו באזור השפלה הטמפרטורות ינועו בין 26 ל-27 מעלות.

אירופה ואסיה בוערות, ישראל נהנית

הסיבה להבדלים הקיצוניים הללו במזג האוויר נעוצה במיקום המערכות הסינופטיות באזורנו. מפת השירות המטאורולוגי האמריקני מציגה כי במהלך השבוע האחרון נמצא מרחב מזרח הים התיכון בדיוק בין שני אזורי לחץ גבוה (רמה ברומטרית), אשר גורמים למזג אוויר יבש וחם מאוד במקומות אחרים.

רמה ברומטרית אחת ממוקמת באזור מערב וצפון אירופה, והרמה השנייה ממוקמת במזרח אירופה ובמרכז אסיה. באזורים הללו הטמפרטורות גבוהות בימים האחרונים בכ-10 מעלות שלמות מעל הממוצע העונתי הרגיל שלהם, כאשר גל החום החריג הזה צפוי להגיע לשיאו כבר בתחילת השבוע הנוכחי.

אולם, המיקום הגיאוגרפי של ישראל בין שתי הרמות הללו מייצר אפקט הפוך: לתוך האזור שלנו זורם באופן עקבי אוויר קריר יותר מכיוונים שונים, מה שמביא איתו את מזג האוויר הנוח והמתון.

מתי ישבר האביב?

חובבי הקיץ והחום יאלצו להמתין עוד קצת, שכן המערכת הנוכחית מתאפיינת ביציבות רבה לאורך זמן. בשירות המטאורולוגי מעריכים כי שינוי מגמה משמעותי במזג האוויר בארץ צפוי להתרחש ככל הנראה רק לקראת תחילת חודש יוני, ועד אז צפויים לנו ימים ארוכים של מזג אוויר אביבי, נעים ונוח במיוחד.