הזוכים בפסטיבל תיאטרונטו

פסטיבל תיאטרונטו ה-35 ננעל אמש (מוצ''ש) בתיאטרון יפו. הפסטיבל, אותו ייסד יעקב אגמון ז"ל ומאז פטירתו מנוהל על ידי השחקנית גילה אלמגור-אגמון עלה ביפו העתיקה מול אולמות מלאים בקהל צמא לתיאטרון כשחלקן של ההצגות מתייחס לרוח התקופה ולמלחמה.

השנה הציג הפסטיבל חמש מונודרמות חדשות במסגרת התחרות, ועוד שבע הצגות קצרצרות (עד 15 דק') במסגרת מסלול ה"קצרנטו".



בפסטיבל השנה לקחו חלק כמה מטובי היוצרים והשחקנים, בהם וותיקים ומוכרים לצד יוצרים ושחקנים צעירים. בין היוצרים והמשתתפים השנה נמנו רבקה מיכאל, יגאל שדה, אלון פרידמן, שלום שמואלוב, תומר שרון ועוד.

הוועדה האמנותית של התיאטרונטו כוללת את גילה אלמגור-אגמון, היוצרים והשחקנים דניאל כהן – לוי, שמעון מימרן ויגאל עזרתי. מפיקת הפסטיבל: גלית ברסקי. הפסטיבל מתקיים בשיתוף פעולה עם חברת "אתרים יפו העת יקה" שמעניקה תקציב, חללים להצגות וחשיפה ובשיתוף עיריית הרצליה ומרכז תאו שיארח לראשונה את הצגות התחרות בימים ראשון ושני השבוע (24-5 לחודש).

הזוכים בפרסים השונים:

פרס התיאטרונטו על שם ניסים עזיקרי ז"ל בסך 9,000 ₪ הוענק להצגה "פינגווין" בביצוע אלון פרידמן מאת עמית ארז, בימוי: שלום שמואלוב.

מנימוקי השופטים: "אלון פרידמן נותן הופעה מפורטת, מפתיעה מרגע לרגע, עם שימוש הרמוני של עבודה רגשית, טקסטואלית ופיזית שסוחפת את הקהל לתוך עולם של אמן שבוגד בערכיו ועקרונותיו ומצליח לעורר הזדהות עמוקה עם הקהל. כל הכבוד, עבודה מדוייקת ומעוררת השראה".

פרס ציון לשבח, באדיבות קרן תל אביב לספרות בגובה 3,000 ₪ הוענק להצגה "גדליה" מאת ובביצוע תומר שרון. לדברי השופטים "תומר מספר סיפור מורכב, מלהטט בין דמויות תוך עבודה פיזית מדוייקת ומפעימה. הוא נותן תצוגת משחק מיונת ומרשימה. תומש כתב, ביים, שיחק וכתב את הלחנים ועל זה נאמר תומש מן שואו".

מסלול ה"קצרנטו"

הפרס הראשון במסלול ה"קצרנטו" בסך 3,000 ₪, אף הוא באדיבות קרן תל אביב לספרות ואמנות הוענק להצגה "אב-טיפוס" בביצוע דולב אוחנה מאת ובבימוי ארז חן.

מנימוקי השופטים: "דולב אוחנה שובה לב במשחק חי, מלא חן וכנות. הוא מעורר חיוך, הזדהות, צחוק וגם דמע. הוא מגלם גבר צעיר בן הדור הנוכחי, העומד להיות אב. מבולבל, מפונק אך גם רגיש ועדין., משחק מלא הומור המסוגל גם לצחוק על עצמו ואנחנו מתמלאים אהבה לדמות הזאת, צוחקים קצת עליה וגם איתה. דולב מגיש את הטקסט המבריק של ארז חן בצורה מרנינה. ועל כך מגיע לו פרס ראשון".

בפרס בחירת הקהל - על שם תרין שלפי ז"ל (זוכת פרס השחקנית הצעירה בתיאטרונטו לשנת 2019) בסך 5000 ₪ המוענק על ידי בני משפחתה זכתה ההצגה: "גן רסיסים" מאת ובביצוע אייל רז, בימוי ומוסיקה: ליאור זכאי.

ובפרס בחירת הקהל במסלול הקצרנטו בסך 1500 ₪ הניתן על ידי התיאטרונטו זכו שתי הצגות: "זמן" בביצוע יגאל שדה, מאת ובבימוי רובי קסוס, וההצגה "עכשיו כבר לא מתאים" בביצוע של דורון טאובר, מאת ובבימוי עדי רהט.