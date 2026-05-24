הרפובליקנים תוקפים את ההסכם המתגבש עם איראן

בכירים במפלגה הרפובליקנית יוצאים נגד ההבנות המסתמנות בין טראמפ לטהרן. הסנאטור טד קרוז הזהיר מפני “איראן גרעינית ששולטת במצר הורמוז”, ופומפאו תקף: “זו לא אמריקה תחילה”

הביקורת נגד ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הולכת ומתרחבת בתוך המפלגה הרפובליקנית, כאשר שורת בכירים המזוהים עם מחנה הימין האמריקני יוצאים בימים האחרונים נגד המגעים שמוביל ממשל טראמפ מול טהרן.

הסנאטור טד קרוז, שנחשב לאחד מתומכיו הבולטים של טראמפ בסוגיות ביטחוניות, הזהיר מפני אפשרות של הסכם שיאפשר לאיראן לשמר את יכולותיה הגרעיניות והאזוריות. לדבריו, מדובר ב“טעות הרת אסון”.

קרוז, שתמך במהלך הצבאי נגד איראן, אמר כי הוא חושש שתוצאות המלחמה יובילו למצב שבו “משטר איראני, שעדיין מנוהל על ידי איסלאמיסטים שקוראים ‘מוות לאמריקה’, מסוגל להעשיר אורניום ולפתח נשק גרעיני ומחזיק בשליטה אפקטיבית על מצר הורמוז”.

גם הסנאטור לינדזי גרהאם מתח ביקורת חריפה על ההסכם המסתמן וטען כי כל עסקה שתאפשר למשטר האייתוללות להמשיך להתקיים ואף להתחזק, תוביל להסלמה אזורית.

לדבריו, הסכם כזה הוא “בבחינת שפיכת חומר בעירה על הסכסוכים בלבנון ובעיראק”.

שר החוץ האמריקני לשעבר מייק פומפאו הצטרף גם הוא למתקפה נגד המהלך הדיפלומטי, וטען כי ההבנות הנרקמות רחוקות מהקו המדיני שטראמפ עצמו קידם בעבר תחת הסיסמה “אמריקה תחילה”.

“מה שצריך לעשות זה לפתוח את המצר הארור, למנוע מאיראן גישה לכסף ולחסל מספיק יכולות איראניות כדי שלא תוכל לאיים על בעלות הברית שלנו באזור”, אמר פומפאו.

הביקורת מגיעה על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, כולל אפשרות להסכם שיכלול הפסקת לחימה, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז ודיונים עתידיים על תוכנית הגרעין האיראנית.

למרות התמיכה הרחבה בטראמפ בתוך המפלגה הרפובליקנית, נראה כי סוגיית איראן מתחילה לייצר מתיחות פנימית בין גורמים התומכים בהסכם לבין בכירים החוששים כי טהרן תצא ממנו מחוזקת צבאית, כלכלית ואסטרטגית.