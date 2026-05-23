מבזקים
סרוגים

אירוויזיון 2026: התמיכה המפתיעה של נציגת אוסטרליה בישראל

כוכבת הענק האוסטרלית תועדה ברגע אינטימי וחם עם הנציג הישראלי, כשהיא מביעה צער על היחס שקיבל: "המוזיקה צריכה לאחד"

אפרת קרסנר
ז' סיון התשפ"ו
אירוויזיון 2026: התמיכה המפתיעה של נציגת אוסטרליה בישראל
דלתא גודרם ונועם בתן באירוויזיון 2026 צילום: באדיבות כאן 11

רגעים מרגשים ומורכבים נרשמו מאחורי הקלעים של גמר אירוויזיון 2026. דלתא גודרם, כוכבת הענק ונציגת אוסטרליה שקטפה את המקום הרביעי והמכובד בתחרות, התייצבה לצדו של הנציג הישראלי נועם בתן, לנוכח האווירה המתוחה וקריאות הבוז שנשמעו באולם כלפי המשלחת הישראלית.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות מתוך הגרין רום, נראה בתן ניגש לשוחח עם גודרם, שקיבלה אותו בחמימות רבה, חיבקה אותו ואמרה לו: "אני כל כך מצטערת שאתה צריך לעבור את זה, כיף גדול להכיר אותך".

הרשתות החברתיות של נועם בתןדלתא עם נועם בתן באירוויזיוןצילום: הרשתות החברתיות של נועם בתן

גודרם הדגישה לא פעם במהלך השבועות האחרונים את תפיסת עולמה, לפיה יש לשמור על המוזיקה נטולת פוליטיקה לחלוטין, ולהשתמש בה אך ורק ככלי שמטרתו לאחד ולחבר בין בני אדם ותרבויות שונות.

המחווה האנושית והחמה של הזמרת האוסטרלית בולטת במיוחד על רקע הפער שנרשם בהצבעות; בעוד שהקהל והשופטים בישראל העניקו לאוסטרליה את הציון המקסימלי של 12 נקודות (דוז פואה), אוסטרליה מצידה לא העניקה לנציג הישראלי אפילו נקודה אחת ברשימת הניקוד הסופית שלה. למרות זאת, נראה כי מאחורי הקלעים המוזיקה והחברות ניצחו את הפוליטיקה.

נועם בתן אירוויזיון אירוויזיון 2020 אוסטרליה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה