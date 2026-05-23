אירוויזיון 2026: התמיכה המפתיעה של נציגת אוסטרליה בישראל

רגעים מרגשים ומורכבים נרשמו מאחורי הקלעים של גמר אירוויזיון 2026. דלתא גודרם, כוכבת הענק ונציגת אוסטרליה שקטפה את המקום הרביעי והמכובד בתחרות, התייצבה לצדו של הנציג הישראלי נועם בתן, לנוכח האווירה המתוחה וקריאות הבוז שנשמעו באולם כלפי המשלחת הישראלית.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות מתוך הגרין רום, נראה בתן ניגש לשוחח עם גודרם, שקיבלה אותו בחמימות רבה, חיבקה אותו ואמרה לו: "אני כל כך מצטערת שאתה צריך לעבור את זה, כיף גדול להכיר אותך".

דלתא עם נועם בתן באירוויזיון צילום: הרשתות החברתיות של נועם בתן

גודרם הדגישה לא פעם במהלך השבועות האחרונים את תפיסת עולמה, לפיה יש לשמור על המוזיקה נטולת פוליטיקה לחלוטין, ולהשתמש בה אך ורק ככלי שמטרתו לאחד ולחבר בין בני אדם ותרבויות שונות.

המחווה האנושית והחמה של הזמרת האוסטרלית בולטת במיוחד על רקע הפער שנרשם בהצבעות; בעוד שהקהל והשופטים בישראל העניקו לאוסטרליה את הציון המקסימלי של 12 נקודות (דוז פואה), אוסטרליה מצידה לא העניקה לנציג הישראלי אפילו נקודה אחת ברשימת הניקוד הסופית שלה. למרות זאת, נראה כי מאחורי הקלעים המוזיקה והחברות ניצחו את הפוליטיקה.