פיקוד העורף: עדכון חשוב לשבוע הקרוב

מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת בעינה: בתום הערכת מצב שנערכה במערכת הביטחון, הוחלט להאריך את תוקפן של ההנחיות הנוכחיות לציבור עד ליום שלישי הקרוב, 26 במאי 2026, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות הרשמיות, באזור הנחיה "קו העימות" וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה – המדיניות מוגדרת תחת "פעילות חלקית".

הנחיות הפעילות לקו העימות וליישובי מירון וסביבתה:

מערכת החינוך

ניתן לקיים פעילויות חינוכיות אך ורק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו אל מרחב מוגן תקני בתוך זמן ההתגוננות המוגדר לאותו אזור.

כמו כן, על פי הנחיות פיקוד הצפון (פצ"ן), חלוקת ההנחיות בתוך יישובי קו העימות תתבצע באופן הבא: בחלק מהיישובים תותר הפעילות החינוכית אך ורק בתוך מבנה או מרחב מוגן תקני עצמו, בעוד שביישובים אחרים תתאפשר הפעילות גם במבנה או במקום שמאפשר הגעה למבנה או למרחב מוגן בזמן בעת קבלת התרעה.

מקומות עבודה

ניתן לקיים פעילות עסקית ומקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות הנדרש.

התקהלויות ושירותים

מגבלת ההתקהלות באזורים אלו עומדת על עד 200 אנשים בשטח פתוח, ועד 600 אנשים בתוך מבנה סגור. יחד עם זאת, בשלב זה לא יבוצעו סגירות של חופי הרחצה באזורים הרלוונטיים.