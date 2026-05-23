ישראל דורשת תשובות: כך התקבלו עצורי המשט בספרד

לאחר שפעילי משט הסיוע לעזה פוזרו בכוח באלות בשדה התעופה במדריד, בירושלים דורשים הבהרות רשמיות ומנצלים את האירוע לנגח את הממשלה הספרדית

יאיר אמר
ז' סיון התשפ"ו
ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז צילום: אוסקר גונזלס פואנטס\פלאש 90)

דרמה דיפלומטית חדשה ברשת: משרד החוץ הישראלי פרסם הערב (שבת) ציוץ עוקצני בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) הרשמי שלו, המופנה ישירות לממשלת ספרד.

 הציוץ, שגרר תגובות רבות ברשת, לווה בסרטון המתעד את המתרחש בשדה התעופה במדריד עם נחיתתם של מגורשי משט הסיוע האחרון לעזה.

על פי הדיווחים, מיד עם הגעתם של פעילי המשט לספרד, הם החלו להפר את הסדר הציבורי ולבצע חסימות נרחבות בשטח נמל התעופה. כוחות הביטחון המקומיים לא גילו סבלנות רבה כלפי המפגינים, והסרטון מציג עימותים אלימים שבהם השוטרים הספרדים "מפרקים" את הפגנת הפעילים תוך שימוש נרחב באלות.

בתגובה למראות, עקצו במשרד החוץ את המדיניות הספרדית הליברלית, וכתבו בציניות: "אנחנו דורשים הסבר מהממשלה הספרדית בנוגע לטיפול של נוסעי הפלוטילה". צעד זה מגיע על רקע המתיחות המדינית המתמשכת בין ירושלים למדריד בחודשים האחרונים.

"כיתת אמן באנטישמיות"

התגובות ברשת החברתית לא איחרו לבוא, ורבים הדגישו את מוסר הכפול של הקהילה הבינלאומית בכל הנוגע ליחס לישראל לעומת מדינות אירופאיות. 

בין המגיבים הבולטים היה דיוויד ג'ייקובס, שפרסם ביקורת נוקבת בחשבונו וגם שיתף את הסרטון האלים והאכזרי של המשטרה הספרדית נגד הפעילים:

"העולם עומד לקבל כיתת אמן באנטישמיות. התנהגותו של השר הישראלי בן גביר כלפי פעילי המשט הייתה בלתי מקובלת, ואמרתי זאת בעצמי. מנהיגי העולם כולם פרסמו גינויים זועמים נגד ממשלת ישראל וזימנו את השגרירים הישראלים לשיחות נזיפה.

כאן, אותם פעילים בדיוק מקבלים יחס אכזרי בהרבה מידי ממשלת ספרד. מה שלא נראה עכשיו, לעומת זאת, זה זעקה בינלאומית נגד הממשלה הספרדית.

חוסר האיזון הזה אינו נובע מתהפוכות הדיפלומטיה הבינלאומית. אנשים בוחנים את המדינה היהודית בסטנדרטים גבוהים יותר מאשר כל מדינה אחרת, וביסודו של דבר, זה נובע מקנאות ושנאה".


משט הסיוע ספרד משרד החוץ

