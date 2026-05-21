בצל המתיחות: עיר ראשונה הודיעה על תגבור מערך הביטחון

ראש העיר הכריז על תגבור חסר תקדים של כוחות הסיור, השיטור והפיקוח, בדגש על שעות הלילה המאוחרות

עיריית הרצליה נערכת באופן מוגבר לימי חג השבועות: במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולהגביר את תחושת הביטחון בקרב התושבים, הודיעה היום (חמישי) העירייה על תגבור משמעותי ורחב היקף של כלל מערכי הביטחון הפועלים ברחבי העיר במהלך ימי החג והחופשה.

במסגרת ההיערכות המיוחדת, הוכרז בעירייה על גיוס מקסימלי של צוותי הביטחון העירוניים. הכוחות שיעבו את הנוכחות בשטח לאורך החג יכללו את אנשי השיטור העירוני, מערך האופנוענים, פקחי העירייה, כוחות כוננות מיוחדים וכן את מתנדבי משמרות השכונה בקהילה.

פוקוס על הלילה: הערכות מצב לשמירה על בני הנוער

במקביל לפריסת הכוחות, ראש העיר יריב פישר, יחד עם אנשי מינהל החינוך, נציגי הנהגת ההורים הארצית ומשטרת ישראל, מקיימים הערכות מצב שוטפות ומשותפות. המטרה המרכזית של שיתוף הפעולה הזה היא לייצר מעטפת הגנה על ילדי העיר ובני הנוער במהלך חופשת החג, תוך מתן דגש מיוחד על פעילות בשעות הלילה.

תגבור הכוחות יורגש היטב דווקא בשעות המאוחרות, כאשר ניידות הסיור והפיקוח יסיירו באופן מוגבר בנקודות ובפארקים שבהם נוהגים בני הנוער להתקהל במהלך ימי החופשה.

"שהלילות יעברו בשקט ובלי אלימות"

"אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהנו ויחגגו את חופשת שבועות, אבל השמירה עליהם ועל השקט של כולנו בלילות היא קו אדום", הבהיר ראש העיר, יריב פישר, בהתייחסו לתוכנית המבצעית לחג.

פישר הוסיף ופרט את מטרת התוכנית העירונית: "לקראת החג, תגברנו משמעותית את נוכחות השיטור, הפיקוח והסיור העירוני דווקא בשעות הלילה המאוחרות, בנקודות שבהן בני הנוער מתקהלים. העבודה המשותפת שלנו עם משטרת ישראל, הנהגת ההורים, אנשי החינוך וכוחות הביטחון נועדה להבטיח דבר אחד: שהלילות יעברו בשקט, בלי אלימות ובלי מטרדים. אנחנו כאן כדי לשמור על הסדר, לטובת בני הנוער ולטובת כלל התושבים. חג שמח ובטוח!".