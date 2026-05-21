דובר צה"ל: עדכון חשוב לסוף השבוע

לקראת חג השבועות וסוף השבוע הקרוב, פיקוד הדרום מעדכן על פתיחה מחודשת של מסלולי טיולים ושטחי אש בדרום הארץ, אשר היו סגורים בפני הציבור הרחב בשל היותם שטח צבאי סגור. המהלך יצא לפועל בהתאם להערכת המצב המבצעית והביטחונית העדכנית באזור.

לפי הודעת הצבא, שטחי האש המותרים לכניסה יהיו פתוחים לציבור החל מכניסת חג השבועות, ביום חמישי (ה-21 במאי), ועד למוצאי שבת קודש (ה-23 במאי).

ציר 10 נפתח למטיילים

במסגרת ההקלות, ציר 10 המבוקש ייפתח לתנועת מטיילים בגזרת החטיבה המרחבית "פארן". הציר יהיה פתוח בימים שישי ושבת (22–23 במאי), בין השעות 08:00 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ, במקטע שבין מצפור בר לב ועד לחסם 10/12.

בצה"ל מציינים כי הנסיעה במקטע הספציפי הזה של הציר אינה דורשת תיאום ביטחוני מראש, אך ממליצים בחום להתקשר למרכז התיאום של פיקוד הדרום כדי לברר את המצב בשטח רגע לפני ההגעה.

האימונים נמשכים: חובת תיאום וזהירות מנפלים

לצד הבשורות המשמחות, בצבא מבהירים כי כוחות צה"ל ממשיכים לקיים אימונים בשטחי האש השונים בדרום גם במהלך ימי החג. לאור זאת, חלק משטחי האש בדרום הארץ יישארו סגורים לחלוטין לכניסת אזרחים, בעוד שחלקם האחר ייפתח בהתאם ללוחות הזמנים והמפות הרשמיות של הצבא.

בפיקוד הדרום מדגישים כי כל הגעה לשטח צבאי או שטח אש פתוח מצריכה תיאום ואישור מראש מול מתא"ם פיקוד הדרום. כניסה ללא אישור מסכנת באופן מיידי את ביטחונם של המטיילים. את התיאום לשטחים המותרים ניתן לבצע אך ורק עד לכניסת החג, שכן במהלך החג והשבת לא יתקיימו תיאומים.

כמו כן, המטיילים מתבקשים לגלות ערנות גבוהה: בכל מקרה שבו נתקלים בנפל, תחמושת, פגז או חפץ חשוד אחר בשטח – חל איסור מוחלט לגעת בו או להתקרב אליו. יש להתרחק מהמקום באופן מיידי ולדווח על כך ללא דיחוי למרכז התיאום הפיקודי או לכוחות הביטחון. צה"ל קורא לציבור המטיילים להישמע להנחיות, לא להיכנס למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות להמשיך במשימותיהם בבטחה.