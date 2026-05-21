עמית סגל מפתיע: זה המגזר שיכריע את הבחירות הקרובות

הפרשן הפוליטי עמית סגל מתייחס למפת המנדטים הצפויה בבחירות הקרובות, ומעריך כי הן יוכרעו על ידי המגזר שאיש לא לוקח בחשבון

מפת המנדטים לקראת מערכת הבחירות הקרובה ממשיכה להעסיק את המערכת הפוליטית, אך נראה שההכרעה עשויה להגיע דווקא מציבור בוחרים מפתיע. בטורו בעיתון "ישראל היום", מנתח הפרשן הפוליטי עמית סגל את השינויים הדרמטיים בקרב קהל המצביעים דובר הרוסית, ומסמן את המגזר שעשוי להפוך ללשון המאזניים של הבחירות הקרובות.

לפי הניתוח של סגל, אל כחצי מיליון המצביעים הוותיקים מחבר המדינות, מצטרף כעת אלקטורט חדש לחלוטין בהיקף שכמותו לא נרשם שנים רבות: מנדט, ואולי אף מנדט וחצי, של עולים חדשים שעזבו את רוסיה ואת אוקראינה בעקבות פרוץ המלחמה ביניהן בשנת 2022. עבור ציבור זה, תהיה זו מערכת הבחירות הראשונה בישראל, והם מסומנים כמי שיכולים להכריע את המערכה כולה.

הליכוד ללא עולים; לאן ילך המנדט המסתורי?

במערכת הפוליטית קיימת תמימות דעים כי רובם ככולם של אותם עולים חדשים יטו להצביע למפלגות האופוזיציה, הן בשל נסיבות עלייתם הדחופות ארצה והן בשל אי-שביעות רצונם מהמדיניות הניטרלית שהפגינה הממשלה הנוכחית ביחס למלחמה באירופה.

הצטרפותם של העולים החדשים למפת המצביעים מתרחשת במקביל לטלטלה משמעותית במפלגת השלטון. סגל מציין כי לראשונה מאז שנות התשעים, מפלגת הליכוד עומדת להגיע לבחירות הקרובות ללא שום נציג עולה ברשימתה, זאת לאחר שיולי אדלשטיין צפוי להיפרד מהמפלגה על רקע התנגדותו לחוק הגיוס, וזאב אלקין צפוי להיפלט מהרשימה בשל הצפיפות בצמרת.

למרות הסלידה של חלק מהמצביעים הוותיקים והחדשים מהשותפות של הליכוד עם המפלגות החרדיות, סגל מדגיש כי התשובה בקלפי אינה פשוטה, שכן מדובר בציבור שמחזיק בעמדות ביטחוניות נחרצות, נרתע מאוד משותפות פוליטית עם המפלגות הערביות, ותומך באופן מסורתי בנקטת יד קשה ובתגובות ביטחוניות עוצמתיות במזרח התיכון.