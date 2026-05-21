על ליל הארכיונים שמעתם?

ארכיון. מילה שאומרת כביכול, שמירה של מסמכים. אבל מסתבר שלא רק. הארכיון הוא לא רק מקום לשמירת מסמכים – הוא לב פועם של סיפורים, זיכרונות וזהות.

בין התאריכים 9–11 ביוני 2026, ארכיונים ברחבי הארץ יפתחו את דלתותיהם בשעות מיוחדות. אתם מוזמנים למסע מרתק אל מאחורי הקלעים של הזיכרון הישראלי.

מסתבר שבכל ארכיון ישנה חוויה אחרת: חשיפה לחומרים נדירים שלא הוצגו מעולם, מפגשים בלתי אמצעיים עם הארכיונאים, פעילויות מגוונות כמו זיהוי תצלומים ישנים, מסירת חפצים היסטוריים ושיתופי פעולה עם קהילות מקומיות. הכול באווירה פתוחה, מזמינה ומלאת סקרנות.

מוזיאון רחובות

הזדמנות נדירה לראות מקרוב את מה שבדרך כלל נשאר מאחורי הדלתות הסגורות, ולגלות איך העבר ממשיך להשפיע על ההווה.

ליל הארכיונים יתקיים במקומות שונים בארץ – כל ארכיון באירוע ייחודי משלו, על פי תכניו. פשוט בחרו את המקום הקרוב אליכם או את החוויה שמסקרנת אתכם ואת בני משפחותיכם ביותר ו.. בואו.