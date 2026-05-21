שלמה פילבר בטוח: התחזית שלי עומדת להתממש

איש התקשורת והאסטרטג, שלמה פילבר, מתייחס לתחזית שלו מלפני חצי שנה ואומר כי נראה שהיא עומדת להתממש

שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ומי שנחשב לאחד המנתחים הפוליטיים המעורים ביותר במתרחש מאחורי הקלעים, התייחס להתפתחויות האחרונות וטען כי התחזיות שלו עומדות להתממש במלואן.

בציוץ שהעלה לחשבונו ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), כתב פילבר: "הולך קשה אבל בסוף התחזית מנובמבר 2025 תתממש".

המתווה הפוליטי: גיוס, תקציב ובחירות

לצד הדברים הללו, שיתף פילבר מחדש את הסטטוס המקורי שפרסם כבר לפני כחצי שנה, שבו שרטט את מסלול הייסורים של הקואליציה ואת התחנות המרכזיות שהיא צפויה לעבור בדרך לקלפיות.

על פי אותה תחזית של פילבר, המהלכים הפוליטיים יסתיימו בשלושה שלבים ברורים: חוק הגיוס יעבור, חוק התקציב יעבור ובחירות יתקיימו בחודש ספטמבר או אוקטובר 2026.

התחזית הזו מקבלת משנה תוקף בימים אלו, על רקע הדיווחים המתרבים על המשא ומתן המואץ בקואליציה לקביעת מועד הבחירות הרשמי, כאשר התאריכים הנידונים כעת בין הליכוד לש"ס נעים בדיוק בטווח שבין אמצע ספטמבר לסוף חוק אוקטובר הקרוב.