השירות המטאורולוגי: עדכון חריג לימים הקרובים

מזג אוויר חריג וסתומי צפוי ללוות אותנו במהלך חג השבועות הקרוב. אחרי הירידה בטמפרטורות והגשמים הקלים שירדו בצפון הארץ, השירות המטאורולוגי מעדכן כי המגמה הקרירה והרטובה צפויה להתגבר לקראת ערב החג.

הלילה ומחר, ערב חג השבועות, תורגש התקררות נוספת ברחבי הארץ. הטמפרטורות צפויות לצנוח ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה במידה ניכרת, כאשר תחושת הקור תורגש באופן משמעותי במיוחד באזורי ההרים.

גשם לסירוגין ואזהרת רחצה בים

בנוסף להתקררות, במהלך ערב החג ובחג עצמו צפויים לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים, אשר יתרכזו בעיקר בצפון הארץ ובאזור המרכז. על פי התחזית, הגשמים הללו לא ייעלמו במהירות וצפויים להיפסק בהדרגה רק במהלך יום שישי, יום החג עצמו.

בתוך כך, בשירות המטאורולוגי מפרסמים אזהרה חמה למטיילים ולנופשים ומדגישים כי הים התיכון יהיה מסוכן מאוד לרחצה במהלך היומיים הקרובים (חמישי ושישי), וקוראים לציבור לגלות אחריות ולהיזהר בכניסה לחופים.

מתי ישוב הקיץ?

מי שמחכה לחזרתו של מזג האוויר המוכר לעונה, יצטרך להמתין למהלך סוף השבוע. ביום שבת קודש כבר לא צפוי לרדת גשם, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.

מגמת ההתחממות הזו צפויה להימשך גם בימים הראשונים של שבוע הבא, אז יחזרו הטמפרטורות לממוצע השנתי ומזג האוויר ישוב להיות רגיל לחלוטין לעונה.