דיווח: נתניהו לקראת החלטה שתשנה את כל מה שהכרנו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שוקל לנקוט בצעד דרמטי שישנה את כל מה שהיה עד היום בליכוד

הזירה הפוליטית רועשת בעקבות אישור החוק להקדמת הבחירות בקריאה טרומית, ובמפלגת השלטון כבר מתחילים להיערך באופן קדחתני ליום שאחרי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס דיון רגיש ומצומצם עם בכירי הליכוד וראשי ערים מרכזיים מהתנועה, זאת בניסיון ראשון לגבש את כללי המשחק ואת אופי בחירת הרשימה הבאה של המפלגה לכנסת.

לפי דיווחה של הכתבת הפוליטית אנה ברסקי בעיתון "מעריב", במהלך הדיון הסגור עלו שתי אפשרויות מרכזיות ודרמטיות במיוחד, אשר עשויות לשנות לחלוטין את מבנה הכוח המוכר בליכוד: ביטול חד-פעמי של מוסד הפריימריז והקמת ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה, או לחלופין – קיום בחירות מקדימות במתכונת מיוחדת וחסרת תקדים, הכוללת את הרחבת הרשימה הארצית עד למקום ה-35, ביטול או צמצום דרסטי של נציגי המחוזות, ומתן כעשרה שריונים אישיים ליו"ר התנועה, בנימין נתניהו.

הצעה מהשטח: ועדה מסדרת כהוראת שעה

בדיון הטעון השתתפו לצד ראש הממשלה נתניהו גם יו"ר מרכז הליכוד חיים כץ, שר המשפטים יריב לוין, ח"כ דוד ביטן ושמונה ראשי ערים בולטים מהמפלגה, ובהם חיים ביבס, תומר גלאם, בני ביטון, יחיאל לסרי, ליאת שוחט ודוד אבן צור. יו"ר מזכירות הליכוד, השר ישראל כ"ץ, הוזמן אף הוא למפגש אך נאלץ להיעדר בשל התחייבות לדיון ביטחוני.

לפי גורמים המעורים בפרטים, הרעיון להקפיא את הפריימריז לטובת ועדה מסדרת עלה דווקא מצד ראשי הערים שנכחו בחדר. נתניהו לא שלל את המהלך, הגדיר אותו כ"רעיון לא רע", אך ביקש לבחון במקביל את החלופה השנייה. לפי הצעה זו, הוועדה המסדרת תוקם כהוראת שעה חד-פעמית בלבד, על רקע מצב החירום הביטחוני ולוחות הזמנים הפוליטיים הדחוקים. ההרכב המסתמן שעלה בשיחה נועד לשלב בין הנהגת התנועה לנציגי השטח, וכלל את נתניהו, חיים כץ, ישראל כ"ץ, יריב לוין, דוד ביטן ומספר ראשי ערים.

תוכנית נתניהו: שליטה מלאה בעשירייה הראשונה

החלופה השנייה, שעלתה מצידו של נתניהו עצמו, מציעה לקיים פריימריז אך לשנות לחלוטין את השיטה הנהוגה מזה עשורים. נתניהו שואף להרחיב את הרשימה הארצית עד למקום ה-35, לבטל או לצמצם משמעותית את כוחם של המחוזות, ולקבל סמכות בלעדית לשיבוץ של כעשרה שריונים. גורמים בליכוד מבהירים כי מטרת המהלך היא להבטיח לראש הממשלה שליטה משמעותית בהרכב הסיעה העתידית, תוך יכולת לשבץ מספר מועמדים מטעמו בכל עשירייה ועשירייה.

כצפוי, התוכניות הללו כבר מעוררות התנגדות חריפה ויוצרות נקודות נפץ פנימיות. ח"כ דוד ביטן, שנכח כאמור בדיון, הבהיר מיד את עמדתו הנחרצת נגד רעיון הוועדה המסדרת והצהיר כי מבחינתו מדובר בצעד ש"לא יקום ולא יהיה".

גם שאלת גורל המחוזות צפויה להצית אש בסניפים. מועמדים רבים פועלים ומיועדים להתמודד במשך חודשים ארוכים דרך משבצות המחוזות, ופגיעה במסלול זה צפויה לעורר זעם רב, ויכוחים קשים ואף גל של עתירות לבית הדין של התנועה. כמתווה פשרה אפשרי, עלתה בדיון האפשרות לצמצם את המחוזות לחמישה בלבד, לצד השארת הפריימריז והענקת השריונים לנתניהו.

המשוכה המשפטית והקרב על החוקה

בשלב זה לא התקבלו החלטות סופיות, וההערכה היא כי נתניהו יקיים דיון פנימי נוסף לפני ה-4 ביוני – התאריך שבו צפוי בית הדין של הליכוד להתכנס כדי לדון בעתירות ובערעורים שונים הנוגעים לכשרות הבחירות לוועידה ובסניפים. בית הדין אמנם אינו קובע את פורמט הבחירות, אך הוא עשוי לאלץ את התנועה להציג לוחות זמנים ברורים.

במקביל, כל שינוי שיטת הבחירות, שריונים רחבים או מעבר לוועדה מסדרת יחייבו את ועדת החוקה של המפלגה, בראשות חיים כץ, לנסח תיקון לחוקת הליכוד או תקנון בחירות מיוחד, שיובאו לאישור המוסדות הרשמיים. אם המהלך יובא בפני ועידה חדשה שתכונס, יידרש רוב רגיל בלבד כדי לאשר את שינויי החוקה (שייאלצו להתפרסם מראש). מנגד, ניסיון להעביר את השינויים דרך מרכז הליכוד הישן יצריך רוב מיוחס של שני שלישים – משימה מורכבת שעלולה לגרור את המפלגה למאבקים משפטיים ממושכים בבתי המשפט.

בליכוד מעריכים כי במידה והבחירות הכלליות ייקבעו בסופו של דבר לחודש אוקטובר, ניתן יהיה לכנס את הוועידה לקראת סוף חודש יוני ולקיים את הפריימריז במהלך חודש יולי. אולם, במידה והבחירות יוקדמו למועד קרוב יותר, תיאלץ התנועה לבצע קיצור דרמטי בלוחות הזמנים, דבר שיגביר את הלחץ לקראת הקרב הגדול על הרכב הרשימה הבאה.