סוף המלחמה בדרך? בעולם הערבי בטוחים שהסכם יסגר תוך שעות

בעולם הערבי מדווחים על אופטימיות גוברת בהנהגת מדינות ערב, ותחושה שהסכם עם איראן וארצות הברית הוא עניין של שעות בודדות

רשת אל-עראביה הסעודית מדווחת מפי מקורבים למשא ומתן כי מתקיימות שיחות קדחתניות, עם התקדמות משמעותית, וכי נוסחים אפשריים להסכם לסיום המלחמה כבר מוחלפים בין הצדדים, וייתכן כי הסכם יוכרז כבר תוך שעות.

על פי דיווחו של העיתון הסעודי, מאחורי הקלעים השיחות מתקדמות בקצב מהיר, וכי טיוטות הסכם מועברות מצד לצד. הצדדים כה אופטימיים עד שמפקד צבא פקיסטן, שמנהל את המגעים מטעם המדינה, מתכונן לטוס בשעות הקרובות לטהראן להכרזה על נוסח מוסכם שיכולה להתרחש אפילו כבר הערב, או עד מחר.

עד שלב זה לא ברור האם האיראנים התגמשו בזירות בהם לא התגמשו עד כה, או שהנשיא טראמפ הוא זה שנמאס לו מהמלחמה ברמה שגורמת לוויתורים אמריקאים לאיראן שלא הסכים להם בעבר להחליק בגרונו בקלות גדולה מקודם.