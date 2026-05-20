מכה לליכוד: סולברג הורה להסיר מהרשת את סרטון הקמפיין

מכה לקמפיין מפלגת השלטון: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הוציא צו ארעי נגד הליכוד וראש הממשלה, המורה להם למחוק לאלתר סרטון תעמולה שצולם ב"בית בן גוריון" במחנה רבין. העילה: קבלת הטענה על שימוש אסור בנכסי צבא ומדינה

הפסד משפטי לקמפיין הבחירות של מפלגת השלטון: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, הנחית היום (רביעי) מכה על תנועת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהורה להם בצו ארעי להסיר באופן מיידי סרטון תעמולה מכלל חשבונותיהם ברשתות החברתיות.

ההחלטה, שמהווה הפסד טקטי לליכוד במאבק על גבולות התעמולה, ניתנה בעקבות עתירה שהוגשה על ידי עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין". העותרים הצביעו על כך שהסרטון המדובר של מפלגת השלטון צולם בתוך המבנה ההיסטורי "בית בן גוריון", הממוקם במחנה רבין (בסיס הקריה) בתל אביב.

על פי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), חל איסור מוחלט על מפלגות לעשות שימוש במשאבי הציבור ובנכסי המדינה לטובת קידום פוליטי. השופט סולברג קיבל את עמדת העותרים כי צילום סרטון בתוך מתקן השייך למערכת הביטחון הוא חציית קו ומהווה הפרה בוטה של החוק.

בהחלטתו ציין סולברג כי הוא מסתמך על פסיקות קודמות, בין היתר נגד השר איתמר בן גביר, וקבע כי נדרשת התערבות מיידית כדי לעצור את העבירה. השופט הוציא צו ארעי המחייב את הליכוד ונתניהו למחוק את הסרטון מכל הפלטפורמות הדיגיטליות באופן מיידי. במקביל, ניתנה לליכוד, לראש הממשלה ולגורמי המדינה המעורבים זכות להגיש את תגובתם עד ליום שלישי הבא בצהריים, בניסיון להפוך את ההחלטה.