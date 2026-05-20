דרמה בעליון: המשטרה לא תקבל את חומרי הריאיון עם פלדשטיין

ניצחון לעיתונאי עמרי אסנהיים ולחופש העיתונות: בית המשפט העליון קבע כי המשטרה לא תקבל לידיה באופן גורף את חומרי הגלם מהריאיון עם אליעזר פלדשטיין. נשיא העליון יצחק עמית הרחיב את החיסיון העיתונאי גם לשיחות "אוף-דה-רקורד" ולחומרים שלא שודרו

הישג משמעותי לחופש העיתונות בישראל: בית המשפט העליון, בראשות הנשיא יצחק עמית ובהסכמת השופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב, קיבל את בקשת רשות הערר של העיתונאי עמרי אסנהיים נגד משטרת ישראל (להב 433) ויונתן אוריך. פסק הדין התקדימי קובע כי החיסיון העיתונאי מגן גם על חומרי גלם שלא שודרו ועל אמירות "לא לציטוט", אף כאשר זהות המקור גלויה וידועה לכל.

הפרשה החלה בעקבות שידור ריאיון בן שלושה פרקים שערך אסנהיים עם אליעזר פלדשטיין בערוץ "כאן 11" בדצמבר 2025. הריאיון עסק בחקירות נגד יונתן אוריך ופלדשטיין ב"פרשת הבילד" (חשד להדלפת מסמך מסווג), וכן ב"פרשת הפגישה הלילית" של פלדשטיין עם ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן.



בעקבות הריאיון, דרשו המשטרה ואוריך לקבל לידיהם את כל חומרי הגלם (ההקלטות הלא ערוכות) של הריאיון מכוח סעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי.

בפסק הדין, דחה תחילה הנשיא עמית את בקשתו של אוריך על הסף. הוא קבע באופן מפורש כי סעיף 43 לפקודה נועד לשימושן של רשויות החקירה והתביעה בלבד, ואינו יכול לשמש חשודים במסגרת ההליך הפלילי לטובת קידום ענייניהם מול בית המשפט.

לגופו של עניין, פסק הדין מרחיב משמעותית את גבולות החיסיון העיתונאי. הנשיא עמית קבע כי החיסיון אינו מגן רק על זהות המקור, אלא הוא בגדר "חיסיון מוסדי" משולש שנועד להגן גם על המקור, גם על העיתונאי וגם על זכות הציבור לדעת.



לפיכך, החיסיון חל על חומרי גלם עיתונאיים ועל מידע שנמסר מתוך יחסי אמון, גם אם המקור בחר להתראיין בפנים גלויות ולא שמר על אנונימיות. השופט שטיין הוסיף מצידו הסתייגות, שלפיה החיסיון אינו מגן במקרים שבהם העיתונאי פועל תוך הפרת חוק מודעת הנוגעת לסודות המדינה.

עוד אימץ בית המשפט את מודל "שתי הקומות" במאבק על חומרי גלם. על פי פסיקת העליון, ב"קומה הראשונה" לפני שהמשטרה בכלל דורשת להסיר חיסיון עיתונאי, עליה לעמוד בנטל כבד ולהוכיח שחומרי הגלם רלוונטיים ונחוצים באופן קריטי, ושמוצו כל פעולות החקירה החלופיות.



הנשיא עמית מתח ביקורת חריפה על דרישת המשטרה לקבל את "כלל החומרים", והגדיר אותה כ"מסע דיג" שעלול להפוך את דרישת הרלוונטיות לאות מתה.

בסיכומו של דבר, קבע בית המשפט כי המשטרה לא עמדה בנטל הנדרש בשלב זה כדי לקבל את החומרים מאסנהיים. עם זאת, בית המשפט הותיר למשטרה פתח להגיש לבית המשפט העליון עד ה-3 ביוני 2026 בקשה חדשה, מצומצמת וממוקדת, שתבהיר בדיוק אילו חומרים נחוצים לה ולשם מה.