בעקבות סרטוני בן גביר: צרפת במכה מדינית נוספת לישראל

גל הגינויים על ישראל הופך למבול של צעדים דיפלומטיים, לאחר גינויים חריפים משורה של מדינות, כעת מגיעים הצעדים הדיפלומטיים

מוקדם יותר, יצר השר בן גביר סערה בינלאומית של ממש, כאשר פרסם סרטונים ממתקני הכליאה בהם מוחזקים עצורי המשט לעזה, הסרטונים, בהם נראים העצורים עזוקים וכפותים על הרצפה, בעוד השר בן גביר מנופף בדגל ישראל לצד סוהרים ושוטרים, גררה גל של גינויים בינלאומיים.

לאחר פרסום התיעודים, איטליה, שמספר מעצורי המשט הם אזרחיה, גינתה בחריפות את מה שתואר על ידי משרד החוץ האיטלקי כ'התנהגות אלימה ומשפילה של פעילים ועצורים לא אלימים' והודיעה כי תזמן את השגריר הישראלי לשיחות בירור ודרשו התנצלות רשמית ממשלת ישראל.

כעת גם הצרפתים מצטרפים, שר החוץ הצרפתי הודיע לפני זמן קצר כי גם צרפת מגנה בחריפות את המעשים המתועדים בסרטון, וזימן את השגריר הישראלי בפריז לשיחות בירור.

משר החוץ הצרפתי נמסר: "התנהגותו של מר בן גביר כלפי נוסעי המשט הגלובלי סמאוד, שגינו עמיתיו לממשלה הישראלית, אינה נסבלת. ביקשתי ששגריר ישראל בצרפת יוזמן כדי לבטא את זעמנו ולקבל הסברים".



"ביטחונם של אזרחינו הוא עדיפות מתמדת. למרות מה שחושבים על שיירה זו - ואנו הבענו שוב ושוב את התנגדותנו ליוזמה זו -, אזרחינו המשתתפים בה חייבים לקבל יחס מכבד ולהשתחרר במהירות האפשרית. אני מברך על עבודת צוותי המשרד לשערי החוץ, השגרירות והקונסוליה שגייסו שוב את מאמציהם להבטחת הגנתם הקונסולרית".



