טראמפ בשליטה: "ביבי יעשה מה שנגיד לו"

בשיחה עם כתבים רגע לפני עלייה למטוס ה-Air force 1 התייחס טראמפ להתקדמות המגעים עם איראן והסיכויים לעצירת המלחמה, והאם ראש הממשלה נתניהו יקבל עסקה עם איראן כשהרגע יגיע

הנשיא טראמפ שידר אווירה בטוחה במיוחד בעליה למטוס הנשיאותי, הוא ענה לשורה של שאלות כתבים, בקשר לאיראן, ישראל, הקשר עם ביבי ואפילו הספיק להוסיף נזיפה לנשיא הרצוג.

ראשית כאשר נשאל הנשיא טראמפ, על ההתפתחויות בחזית השיחות עם איראן, הסביר: "אנחנו הולכים לתת לזה הזדמנות אחת, אני לא ממהר לשום מקום, יש לי את כל הזמן שבעולם, עליהם יש מצור".

כאשר נשאל בהמשך לכך, האם במידה ותתגבש עסקה, ראש הממשלה נתניהו וישראל יקבל את מרותו ויסכים לסיים את המלחמה, ענה טראמפ: "ביבי אדם טוב מאוד, הוא יעשה את מה שנגיד לו לעשות. אוהבים אותי בישראל, אם הייתי רץ לבחירות בישראל, הייתי נבחר בוודאות".

הנשיא אף הספיק לשגר עקיצה נשיאותית לעבר הנשיא הרצוג והודיע: "גם נשיא ישראל מתייחס אל נתניהו לא טוב".

בקשר לאיראן המשיך והסביר: "האזרחים שם כועסים מאוד, רמת החיים שלהם יורדת, המצור עושה את העבודה, יש שם הרבה חתרנות נגד המשטר מתחת לפני השטח, נראה מה יקרה עם זה".