הקואליציה מקדמת את פרקליטו של נתניהו למבקר המדינה

דרמה פוליטית מאחורי הקלעים: 30 חברי כנסת, ובראשם כל ראשי סיעות הקואליציה, חתמו על טופס המועמדות של פרקליטו המוכר של ראש הממשלה, מיכאל ראביליו לתפקיד המבקר הבא. המהלך המשותף מאותת על קונצנזוס רחב בתוך שורות הממשלה לקראת הבחירה החשובה

הקואליציה מקדמת מהלך משמעותי לקראת בחירת מבקר המדינה הבא: עו"ד מיכאל ראביליו הוגש רשמית כמועמד הממשלה לתפקיד החשוב. 30 חברי כנסת חתמו היום (רביעי) על טופס המועמדות, כאשר מי שמובילים את המהלך ומעניקים לו גב פוליטי רחב הם כל ראשי סיעות הקואליציה שחתמו עליו יחד.

עו"ד ראביליו, דמות מוכרת מאוד במסדרונות הפוליטיים והמשפטיים, נחשב לאחד מאנשי האמון הקרובים ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותו ייצג לא פעם בעתירות מורכבות בבג"ץ ובדיונים משפטיים ופוליטיים רגישים. בחירתו כמועמד הקואליציה מבהירה כי בממשלה נחושים להציב בתפקיד דמות בעלת משקל מקצועי המקובלת על כלל חלקי הקואליציה.

התמיכה הרחבה והחתימה המשותפת של ראשי כל הסיעות נועדו לשדר מסר של אחדות שורות ומחויבות מלאה של הקואליציה להעביר את המינוי בצורה חלקה ומהירה בכנסת. מבקר המדינה מחזיק באחד התפקידים המשפיעים ביותר על המערכת הציבורית, ועל כן הקרב על זהות המבקר הבא צפוי לעורר עניין רב ומאבקים מול האופוזיציה בימים הקרובים.